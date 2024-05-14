https://sarabic.ae/20240514/للروس-اليد-العليا-جنرال-ألماني-يوصف-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة--1088831484.html
"للروس اليد العليا"... جنرال ألماني يوصف الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
"للروس اليد العليا"... جنرال ألماني يوصف الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
قال اللفتنانت الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الألمانية رولاند كاتر، إن الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T14:12+0000
2024-05-14T14:12+0000
2024-05-14T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف كارتر لقناة "فيلت"، أنه "في الوقت الحالي، للروس اليد العليا".وسلط كاتر الضوء بشكل خاص على هجوم الجيش الروسي في منطقة خاركوف، وشدد في الوقت نفسه على أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تواجه صعوبات هائلة.وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، الوضع في مقاطعة خاركوف، بعد أن استمع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بأنه أحد الأوضاع "الأكثر سخونة" على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية.ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240514/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصانع-للمسيرات-ومستودعات-عسكرية-أوكرانية--1088823669.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"للروس اليد العليا"... جنرال ألماني يوصف الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
قال اللفتنانت الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الألمانية رولاند كاتر، إن الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله.
وأضاف كارتر لقناة "فيلت"، أنه "في الوقت الحالي، للروس اليد العليا".
وسلط كاتر الضوء بشكل خاص على هجوم الجيش الروسي في منطقة خاركوف، وشدد في الوقت نفسه على أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تواجه صعوبات هائلة.
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، الوضع في مقاطعة خاركوف، بعد أن استمع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بأنه أحد الأوضاع "الأكثر سخونة" على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام"، يوم أمس الإثنين: "تستمر أعمالنا الهجومية المضادة، وقد تم تعزيز الاتجاه، على وجه الخصوص في فولشانسك والمناطق الحدودية بشكل عام".
ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.