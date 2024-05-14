https://sarabic.ae/20240514/وابل-من-الصواريخ-مشاهد-لراجمة-الشمس-الحارقة-الروسية-وهي-تدك-مخابئ-ومعاقل-قوات-كييف-فيديو--1088838831.html
"وابل من الصواريخ"... مشاهد لراجمة "الشمس الحارقة" الروسية وهي تدك مخابئ ومعاقل قوات كييف... فيديو
"وابل من الصواريخ"... مشاهد لراجمة "الشمس الحارقة" الروسية وهي تدك مخابئ ومعاقل قوات كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم راجمة الصواريخ الروسية الثقيلة من طراز "توس _1 آ" (الشمس الحارقة)، التابعة لمجموعة القوات "الجنوبية" الروسية... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T17:01+0000
2024-05-14T17:01+0000
2024-05-14T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077535414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7ec9f647c5f49f20dfd777e1e350849.jpg
وتبين المشاهد لحظة قصف مخابئ تابعة لقوات كييف من قبل أطقم راجمة الصواريخ الروسية الثقيلة من طراز "توس _1 آ" (الشمس الحارقة). وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ورشة إنتاج وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، بحسب الدفاع الروسية، 26 طائرة دون طيار، و9 قذائف موجهة من طراز " Hammer" فرنسية الصنع، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "HARM" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية "ATACMS" أمريكية الصنع، و43 صاروخًا تشيكيًا من طراز "فامبير" و"أولخا".بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية 521 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16016 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1296 مركبة قتالية متعددة الأغراض وراجمات صواريخ، و9570 مدفعاً ميدانياً وقاذفات هاون، وأيضاً 21701 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240514/للروس-اليد-العليا-جنرال-ألماني-يوصف-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة--1088831484.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077535414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37dbaa77aca89d9287446d829f9be9f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"وابل من الصواريخ"... مشاهد لراجمة "الشمس الحارقة" الروسية وهي تدك مخابئ ومعاقل قوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم راجمة الصواريخ الروسية الثقيلة من طراز "توس _1 آ" (الشمس الحارقة)، التابعة لمجموعة القوات "الجنوبية" الروسية وهي تقوم بدك وتدمير معاقل ومخابئ وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وتبين المشاهد لحظة قصف مخابئ تابعة لقوات كييف من قبل أطقم راجمة الصواريخ الروسية الثقيلة من طراز "توس _1 آ" (الشمس الحارقة).
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ورشة إنتاج وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان: "تم ضرب مستودعات الذخيرة والوقود ومعدات الطائرات في المطارات العسكرية (الأوكرانية)، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات المعادية في 143 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، بحسب الدفاع الروسية، 26 طائرة دون طيار، و9 قذائف موجهة من طراز " Hammer" فرنسية الصنع، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "HARM" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية "ATACMS" أمريكية الصنع، و43 صاروخًا تشيكيًا من طراز "فامبير" و"أولخا".
وإجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 596 طائرة مقاتلة، 274 طائرة هليكوبتر (مروحية)، 24046 طائرة دون طيار.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية 521 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16016 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1296 مركبة قتالية متعددة الأغراض وراجمات صواريخ، و9570 مدفعاً ميدانياً وقاذفات هاون، وأيضاً 21701 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.