ولي العهد البحريني: قمة المنامة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
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بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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30 د
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ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20240514/ولي-العهد-البحريني-قمة-المنامة-تأتي-تجسيدا-لالتزام-المملكة-تجاه-تعزيز-منظومة-العمل-العربي-المشترك-1088829681.html
ولي العهد البحريني: قمة المنامة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك
ولي العهد البحريني: قمة المنامة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك
سبوتنيك عربي
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن استضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T13:02+0000
2024-05-14T13:02+0000
قمة البحرين
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وأضاف في بيان وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن هذا الأمر يأتي نحو مزيد من التكامل تحقيقا للرؤى الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين.وأشار الأمير سلمان إلى أهمية مواصلة ترسيخ التضامن والتعاون العربي، بما يصب في ازدهار الأمة العربية، ويحقق تطلعات أبنائها، وهو ما جاء لدى لقائه اليوم، بحضور الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الثالثة والثلاثين.ومن المقرر أن تعقد القمة برئاسة الملك البحريني، حيث رحب سموه بالجميع، معربًا عن تطلعاته بأن تكون قمة البحرين دافعًا للخير لكل الدول العربية بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة، منوها بدعم المملكة لجميع الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز مسيرة النماء والبناء للدول العربية بما يحفظ أمنها واستقرارها.وأشار إلى ما تمثله قمة البحرين من أهمية كبيرة في دعم كل مساعي التقدم والتطور على مختلف الأصعدة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية.وجدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم، من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
https://sarabic.ae/20240513/مستشار-ملك-البحرين-لشؤون-الإعلام-نأمل-في-أن-تخرج-القمة-العربية-بقرارات-مهمة-صور-1088812639.html
https://sarabic.ae/20240511/الجامعة-العربية-قمة-البحرين-تنعقد-في-ظرف-استثنائي-بسبب-الأوضاع-في-غزة-1088734573.html
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قمة البحرين, البحرين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
قمة البحرين, البحرين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

ولي العهد البحريني: قمة المنامة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك

13:02 GMT 14.05.2024
© Photoالقمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن استضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين تأتي تجسيدا لالتزام بلاده الدائم تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.
وأضاف في بيان وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن هذا الأمر يأتي نحو مزيد من التكامل تحقيقا للرؤى الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين.
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام: نأمل في أن تخرج القمة العربية بقرارات مهمة.. صور
أمس, 21:43 GMT
وأشار الأمير سلمان إلى أهمية مواصلة ترسيخ التضامن والتعاون العربي، بما يصب في ازدهار الأمة العربية، ويحقق تطلعات أبنائها، وهو ما جاء لدى لقائه اليوم، بحضور الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الثالثة والثلاثين.
ومن المقرر أن تعقد القمة برئاسة الملك البحريني، حيث رحب سموه بالجميع، معربًا عن تطلعاته بأن تكون قمة البحرين دافعًا للخير لكل الدول العربية بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة، منوها بدعم المملكة لجميع الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز مسيرة النماء والبناء للدول العربية بما يحفظ أمنها واستقرارها.
وأشار إلى ما تمثله قمة البحرين من أهمية كبيرة في دعم كل مساعي التقدم والتطور على مختلف الأصعدة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية.
فلسطيني يشيد خيمة لعائلته من مظلات الإنزال الجوي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
الجامعة العربية: قمة البحرين تنعقد في ظرف استثنائي بسبب الأوضاع في غزة
11 مايو, 13:56 GMT
وجدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم، من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
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