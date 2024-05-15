https://sarabic.ae/20240515/أونروا-نحو-600-ألف-شخص-فروا-من-رفح-جنوبي-غزة-منذ-تكثيف-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-1088870521.html

"أونروا": نحو 600 ألف شخص فروا من رفح جنوبي غزة منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية

"أونروا": نحو 600 ألف شخص فروا من رفح جنوبي غزة منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن نحو 600 ألف شخص فروا من رفح جنوبي قطاع غزة منذ تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T17:35+0000

2024-05-15T17:35+0000

2024-05-15T17:35+0000

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وذكرت الوكالة الأممية، على منصة "إكس": "بعد مرور 76 عامًا على النكبة، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري، وفي قطاع غزة، فر 600 ألف شخص من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية".وتابعت "اضطر نحو 1.7 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم وملاجئهم بسبب الحرب في غزة، وكثير منهم فروا عدة مرات".وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية وصفها بالمحدودة شرق مدينة رفح، حيث اقتحمت الدبابات والآليات التابعة له، الثلاثاء الماضي، معبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد بين قطاع غزة والعالم، وكذلك أجزاء من الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية المعروفة باسم "محور فيلادلفيا".وتهدد إسرائيل منذ أشهر عدة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح لإلحاق الهزيمة بالآلاف من مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين تقول إنهم يتحصنون هناك، لكن أكثر من مليون ونصف شخص يسكنون المدينة، أغلبهم من النازحين من شمال القطاع الذين احتموا بالمدينة، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من وقوع كارثة إنسانية.

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى