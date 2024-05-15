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https://sarabic.ae/20240515/الأردن-يعلن-إحباط-عملية-تهريب-أسلحة-إلى-أراضيه-وحماس-تنفي-صلتها-بها-1088862034.html
الأردن يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة إلى أراضيه و"حماس" تنفي صلتها بها
الأردن يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة إلى أراضيه و"حماس" تنفي صلتها بها
سبوتنيك عربي
أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أن أجهزته الأمنية نجحت في إحباط محاولة لتهريب أسلحة، تم إرسالها من قبل ميليشيات "مدعومة من إحدى الدول" إلى إحدى الخلايا داخل... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T14:14+0000
2024-05-15T14:14+0000
أخبار الأردن
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال مصدر مسؤول إن الأسلحة صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس/ آذار الماضي. وأوضح المصدر أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية.وأضاف المصدر أنه في الأشهر الأخيرة، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام "كلايمور"، ومتفجرات C4، و"سمتكس"، وبنادق "كلاشينكوف"، وصواريخ "كاتيوشا" عيار 107 مليمترات.وعقب إعلان الخبر، ذكرت تقرير نقلا عن مصادر أردنية، أن الأمر يتعلق بأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة "حماس".وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه "المؤامرة" هو زعزعة استقرار الأردن.من جهتها، نفت حركة "حماس" الفلسطينية، صلتها بأي "أعمال تخريبية" تستهدف الأردن، مؤكدة عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.كما أكدت أن سياسة الحركة "ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها" مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240402/عباس-للملك-عبد-الله-نرفض-استغلال-ما-يحدث-في-غزة-للعبث-بأمن-واستقرار-الأردن-1087626954.html
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أخبار الأردن, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

الأردن يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة إلى أراضيه و"حماس" تنفي صلتها بها

14:14 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أن أجهزته الأمنية نجحت في إحباط محاولة لتهريب أسلحة، تم إرسالها من قبل ميليشيات "مدعومة من إحدى الدول" إلى إحدى الخلايا داخل البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال مصدر مسؤول إن الأسلحة صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس/ آذار الماضي.
وأوضح المصدر أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية.
وأضاف المصدر أنه في الأشهر الأخيرة، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام "كلايمور"، ومتفجرات C4، و"سمتكس"، وبنادق "كلاشينكوف"، وصواريخ "كاتيوشا" عيار 107 مليمترات.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
عباس للملك عبد الله: نرفض استغلال ما يحدث في غزة للعبث بأمن واستقرار الأردن
2 أبريل, 18:03 GMT
وعقب إعلان الخبر، ذكرت تقرير نقلا عن مصادر أردنية، أن الأمر يتعلق بأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة "حماس".
وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه "المؤامرة" هو زعزعة استقرار الأردن.
من جهتها، نفت حركة "حماس" الفلسطينية، صلتها بأي "أعمال تخريبية" تستهدف الأردن، مؤكدة عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.
وذكرت حركة "حماس" في بيان، أنها تستهجن "التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن".
كما أكدت أن سياسة الحركة "ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها" مع إسرائيل.
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