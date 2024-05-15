https://sarabic.ae/20240515/الحكومة-الكويتية-الجديدة-تؤدي-اليمين-الدستورية-وأمير-البلاد-سنحاسب-من-يقصر-بعمله-1088853996.html
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وأمير البلاد: سنحاسب من يقصر بعمله
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وأمير البلاد: سنحاسب من يقصر بعمله
سبوتنيك عربي
استقبل أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الصباح، والوزراء أعضاء الحكومة لأداء اليمين الدستورية. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:16+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أصدر أمير البلاد أمرا أميريا صباح اليوم، يقضي بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وخاطب أمير الكويت الحكومة الجديدة، مشددًا أن عليها بذل جهد كبير لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع.وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت القوية والوحدة الوطنية.وأوضح أن الغاية هي تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مشدداً على محاسبة من يقصر في أداء عمله.كما وجّه أمير الكويت الحكومة الجديدة، بالإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها، مع مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام.يأتي ذلك بعد أيام من مرسوم أميري صدر، مساء الأحد الماضي، في الكويت، يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.
https://sarabic.ae/20240512/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-بتشكيل-الحكومة-الجديدة--1088774499.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وأمير البلاد: سنحاسب من يقصر بعمله
استقبل أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الصباح، والوزراء أعضاء الحكومة لأداء اليمين الدستورية.
وحسب وكالة
الأنباء الكويتية، أصدر أمير البلاد أمرا أميريا صباح اليوم، يقضي بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وخاطب أمير الكويت الحكومة الجديدة، مشددًا أن عليها بذل جهد كبير لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع.
وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت القوية والوحدة الوطنية.
وأوضح أن الغاية هي تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مشدداً على محاسبة من يقصر في أداء عمله.
كما وجّه أمير الكويت الحكومة الجديدة، بالإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها، مع مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام.
يأتي ذلك بعد أيام من مرسوم أميري صدر، مساء الأحد الماضي، في الكويت، يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة
برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.