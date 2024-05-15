https://sarabic.ae/20240515/الرئيس-الإيراني-يشارك-في-قمة-بريكس-التي-تعقد-في-قازان--1088859737.html
الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في قازان
الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في قازان
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيشارك في قمة "بريكس" التي ستعقد في كازان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T12:07+0000
2024-05-15T12:07+0000
2024-05-15T12:07+0000
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وقال في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي “نعم، نؤكد أن الرئيس الإيراني الدكتور رئيسي تمت دعوته، ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى يشارك، بصفته رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك عضوا جديدا في البريكس”.وبموجب مرسوم من الرئيس الروسي، حصل المنتدى على الصفة الفيدرالية في عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين.
https://sarabic.ae/20240426/باحث-في-الشأن-الإيراني-لـسبوتنيك-العلاقات-العسكرية-بين-روسيا-وإيران-تشهد-تطورا-بارزا--1088295727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, إيران
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, إيران
الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في قازان
صرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيشارك في قمة "بريكس" التي ستعقد في كازان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي “نعم، نؤكد أن الرئيس الإيراني الدكتور رئيسي تمت دعوته، ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى يشارك، بصفته رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك عضوا جديدا في البريكس”.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان يومي 14 و19 مايو/ أيار الجاري، ويقام هذا العام للمرة الخامسة عشرة.
منتدى قازان هو منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وبموجب مرسوم من الرئيس الروسي، حصل المنتدى على الصفة الفيدرالية في عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين.