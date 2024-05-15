https://sarabic.ae/20240515/الرئيس-الروسي-يصل-إلى-بكين-في-أول-زيارة-خارجية-له-بعد-إعادة-انتخابه-1088877118.html

الرئيس الروسي يصل إلى بكين في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه

الرئيس الروسي يصل إلى بكين في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T20:30+0000

2024-05-15T20:30+0000

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روسيا

الصين

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وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.وقبل ذلك، سيحضر القادة حفل استقبال رسمي نيابة عن رئيس جمهورية الصين الشعبية وحفلا موسيقيا مخصصا للذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبدء السنوات الثقافية المتقاطعة.بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع منفصل بين بوتين ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.

https://sarabic.ae/20240515/زيارة-بوتين-إلى-الصين-البرنامج-والأهداف-1088858525.html

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