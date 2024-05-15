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خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
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الرئيس الروسي يصل إلى بكين في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه
الرئيس الروسي يصل إلى بكين في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T20:30+0000
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روسيا
الصين
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وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.وقبل ذلك، سيحضر القادة حفل استقبال رسمي نيابة عن رئيس جمهورية الصين الشعبية وحفلا موسيقيا مخصصا للذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبدء السنوات الثقافية المتقاطعة.بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع منفصل بين بوتين ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.
https://sarabic.ae/20240515/زيارة-بوتين-إلى-الصين-البرنامج-والأهداف-1088858525.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

الرئيس الروسي يصل إلى بكين في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه

20:30 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 20:32 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
زيارة بوتين إلى الصين.. البرنامج والأهداف
11:10 GMT
ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في صيغ ضيقة وموسعة، وبعد المفاوضات رفيعة المستوى، سيوقع الطرفان عددًا من الاتفاقيات والوثائق، ويخطط القادة لاعتماد بيان مشترك والتحدث إلى الصحافة.
وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.
وقبل ذلك، سيحضر القادة حفل استقبال رسمي نيابة عن رئيس جمهورية الصين الشعبية وحفلا موسيقيا مخصصا للذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبدء السنوات الثقافية المتقاطعة.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع منفصل بين بوتين ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.
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