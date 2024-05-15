https://sarabic.ae/20240515/الفلسطينيون-يحيون-ذكرى-النكبة-الـ76-على-وقع-كارثة-في-قطاع-غزة-صور-وفيديو--1088871018.html

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ76 على وقع كارثة في قطاع غزة... صور وفيديو

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ76 على وقع كارثة في قطاع غزة... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

يوافق الخامس عشر من مايو/ أيار من كل عام، ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T18:14+0000

2024-05-15T18:14+0000

2024-05-15T18:14+0000

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وهذا العام يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة الـ76 على وقع كارثة مشابهة في قطاع غزة، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ 222 على التوالي، والتي أدت، بحسب حصيلة غير نهائية، إلى مقتل 35,233، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79,141 مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.وتحت شعار "رغم الإبادة باقون ورغم التهجير عائدون"، شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات ووقفات نظمت في مراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية لإحياء الذكرى السنوية الـ76 للنكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأعلام فلسطين والرايات السوداء وأخرى رسم عليها "مفتاح العودة".وفي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية شارك آلاف الفلسطينيين المتشحين السواد، حاملين رايات سوداء، ومفتاح العودة، في مسيرة مركزية انطلقت من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني، حيث نظم مهرجان خطابي في ميدان المنارة وسط المدينة، رفعت خلاله رايات ولافتات تؤكد التمسك بحق العودة.وقال أمين شومان، عضو اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة لوكالة "سبوتنيك": "الأجيال الجديدة وهؤلاء الفتية يحملون العلم الفلسطيني والريات السوداء، رفضاً لما يجري من مجازر ضد أهلنا في قطاع غزة، وما يحصل في ذكرى النكبة هي حرب ونكبة جديدة تحل على الشعب الفلسطيني".ويضيف: "رسالتنا لشعبنا هي أن الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار، ووحدتنا فوق أرض الميدان هي من ستنهي الاحتلال، وتزيل الاستيطان عن أرضنا الفلسطينية، ونقول للعالم أجمع شعبنا مصمم على نيل حقوقه الوطنية".وحرص بعض المشاركين في المسيرات على إحضار مقتنيات من زمن النكبة أبرزها مفاتيح البيوت التقليدية، التي باتت رمزا لحق العودة، وأطلقت خلال الوقفات في كافة مدن الضفة الغربية صافرة الحداد، وتوقفت الحركة لمدة ست وسبعين ثانية هي عدد السنوات التي مرت منذ النكبة.وقال أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين لـ"سبوتنيك": "الثمن الذي يدفعه شعبنا الفسطيني في حرب الإبادة والتجويع، يؤكد أن الشعب الفلسطيني شعب صامد فوق أرضه على مدار 76 سنة، ونحن بتنا أقرب إلى حق العودة من أي وقت مضى، لأن الضمير العالمي يستيقظ أمام ذلك الزيف من التاريخ الذي حاول إظهار إسرائيل كضحية، ويرى العالم إسرائيل وهي تقترف أبشع المجازر والجرائم".وقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر قمع مسيرة إحياء الذكرى الـ76 للنكبة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، مما يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 499 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق لوكالة "سبوتنيك": "هذه النكبة تتكرر، ولكن دائما شعبنا يخرج من رماد النكبة إلى المقاومة، وحالة الصمود التي يعيشها شعبنا تؤكد اقتراب نيل الحقوق المشروعة، وأقول حان الوقت ليكون هناك جبهة دولية موحدة من أجل إنهاء الاحتلال ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، هذا ما نريده اليوم أن ينتهي الاحتلال وتتوقف الجرائم المستمرة على شعبنا".ويتوزع اليوم نحو 5,9 مليون لاجئ فلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، "سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل، وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية، وأكثر من 15 ألف شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من الجهة المقابلة".وبحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيما رسميا تابعا للوكالة تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن "عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023″، مشيرا إلى "تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948".

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