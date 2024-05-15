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https://sarabic.ae/20240515/الولادة-القيصرية-أم-الطبيعية؟-دراسة-جديدة-تبين-تأثر-الجهاز-المناعي-بطريقة-ولادة-الجنين-1088866970.html
الولادة القيصرية أم الطبيعية؟... دراسة جديدة تبين تأثر الجهاز المناعي بطريقة ولادة الجنين
الولادة القيصرية أم الطبيعية؟... دراسة جديدة تبين تأثر الجهاز المناعي بطريقة ولادة الجنين
سبوتنيك عربي
بينت دراسة جديدة أنه يمكن للطريقة التي تتم بها ولادة الجنين أن تغير الطريقة التي يستجيب بها جهاز المناعة لديه لاحقًا للأدوية. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T15:26+0000
2024-05-15T15:26+0000
مجتمع
علوم
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تشير دراسة جديدة من الصين إلى أن الطريق من الرحم إلى العالم، سواء كان مهبليًا أو جراحيًا، يمكن أن يؤثر على مدى نجاح لقاح الحصبة، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية يحتاجون إلى جرعة ثانية أكثر من معظمهم، ومن دون هذا المعزز، يكون اللقاح أكثر عرضة للفشل.عادة، نحو 5% من الأطفال الذين تم إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاح الحصبة تحت عمر سنة واحدة لا يظهرون استجابة للأجسام المضادة. ومع ذلك، بين عامي 2013 و2018، كان الأطفال الذين ولدوا عبر عملية قيصرية في الصين أكثر عرضة بنسبة 2.56 مرة لفشل لقاح الحصبة مقارنة بأولئك الذين ولدوا عن طريق المهبل.ولحسن الحظ، عوضت جرعة الحصبة الثانية هذا الفشل، وأثارت "استجابة مناعية قوية ومتأخرة". ولكن من المهم أن نعرف هذا التأخير، لأنه يمكن أن يساعد في توجيه سياسات اللقاحات الفعالة.في عام 2021، لم يحصل ملايين الأطفال حول العالم على جرعة معززة من الحصبة - وهو رقم قياسي يضع مناعة القطيع في العديد من الدول عند نقطة تحول خطيرة.يوضح عالم الوراثة، هنريك سالجي، من جامعة كامبريدج: "نحن نعلم أن الكثير من الأطفال لا يحصلون في نهاية المطاف على جرعة ثانية من لقاح الحصبة، وهو أمر خطير بالنسبة لهم كأفراد وللسكان على نطاق أوسع".وأضاف سالجيك، أن "الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم الذين نريد حقًا متابعتهم للتأكد من حصولهم على لقاح الحصبة الثاني، لأن لقاحهم الأول من المرجح أن يفشل".تقترب الصين من القضاء على مرض الحصبة، ولكن في حالات تفشي المرض الأخيرة، تم تطعيم ما يقرب من ثلث المصابين بالفيروس بالفعل. تحدث هذه العدوى "الاختراقية" عندما يفشل الجهاز المناعي للفرد في الاستجابة للقاح، أو يستجيب بشكل ضعيف للغاية.ومن المتوقع حدوث نسبة مئوية معينة من حالات العدوى المتقدمة، ولهذا السبب يعد تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص أمرًا في غاية الأهمية، ولكن هذا توازن دقيق، وهو توازن يمكن أن يؤدي ارتفاع العمليات القيصرية إلى إفساده.الأطفال الذين يولدون عبر عملية قيصرية، على عكس أولئك الذين يولدون عن طريق المهبل، لديهم احتمالية أعلى قليلاً للإصابة ببعض الاضطرابات المناعية، وبينما لا يزال العلماء غير قادرين على معرفة سبب ذلك، هناك كل الأسباب لمزيد من البحث.في عام 2022، ربطت دراسة بين الولادة القيصرية وانخفاض استجابات الأجسام المضادة بعد لقاحات المكورات السحائية والمكورات الرئوية. في البحث، كان لدى الأطفال المولودين عن طريق المهبل ضعف مستوى الأجسام المضادة الواقية بعد تلقي اللقاحات.لم تستكشف الدراسة التي أجريت في الصين سبب تأثير العمليات القيصرية على استجابات اللقاح، لكن المؤلفين يشتبهون في وجود سبب مماثل.وأضاف: "نعتقد أن هذا يعني أنهم يستغرقون وقتًا أطول للحاق بتطور الميكروبيوم المعوي لديهم، ومعه، قدرة الجهاز المناعي على الاستعداد بلقاحات ضد الأمراض بما في ذلك الحصبة".لكن في الوقت الحالي، هذه مجرد نظرية. في حين أن الأطفال الذين خضعوا لعملية قيصرية يظهرون مجموعة مختلفة من البكتيريا في أمعائهم مقارنة بالأطفال المولودين عن طريق المهبل، تشير دراسات أخرى إلى أن الاختلافات تختفي بعد نحو 9 أشهر.
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علوم
علوم

الولادة القيصرية أم الطبيعية؟... دراسة جديدة تبين تأثر الجهاز المناعي بطريقة ولادة الجنين

15:26 GMT 15.05.2024
© Photo / youtube.comجنين في الرحم
جنين في الرحم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Photo / youtube.com
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بينت دراسة جديدة أنه يمكن للطريقة التي تتم بها ولادة الجنين أن تغير الطريقة التي يستجيب بها جهاز المناعة لديه لاحقًا للأدوية.
تشير دراسة جديدة من الصين إلى أن الطريق من الرحم إلى العالم، سواء كان مهبليًا أو جراحيًا، يمكن أن يؤثر على مدى نجاح لقاح الحصبة، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية يحتاجون إلى جرعة ثانية أكثر من معظمهم، ومن دون هذا المعزز، يكون اللقاح أكثر عرضة للفشل.
وأجرى التحليل علماء في جامعة كامبريدج وجامعة فودان في الصين، ويتضمن بيانات من 1505 زوجًا من الأمهات والأطفال الرضع في الصين، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت".
عادة، نحو 5% من الأطفال الذين تم إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاح الحصبة تحت عمر سنة واحدة لا يظهرون استجابة للأجسام المضادة. ومع ذلك، بين عامي 2013 و2018، كان الأطفال الذين ولدوا عبر عملية قيصرية في الصين أكثر عرضة بنسبة 2.56 مرة لفشل لقاح الحصبة مقارنة بأولئك الذين ولدوا عن طريق المهبل.
ولحسن الحظ، عوضت جرعة الحصبة الثانية هذا الفشل، وأثارت "استجابة مناعية قوية ومتأخرة". ولكن من المهم أن نعرف هذا التأخير، لأنه يمكن أن يساعد في توجيه سياسات اللقاحات الفعالة.
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في عام 2021، لم يحصل ملايين الأطفال حول العالم على جرعة معززة من الحصبة - وهو رقم قياسي يضع مناعة القطيع في العديد من الدول عند نقطة تحول خطيرة.
يوضح عالم الوراثة، هنريك سالجي، من جامعة كامبريدج: "نحن نعلم أن الكثير من الأطفال لا يحصلون في نهاية المطاف على جرعة ثانية من لقاح الحصبة، وهو أمر خطير بالنسبة لهم كأفراد وللسكان على نطاق أوسع".
وأضاف سالجيك، أن "الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم الذين نريد حقًا متابعتهم للتأكد من حصولهم على لقاح الحصبة الثاني، لأن لقاحهم الأول من المرجح أن يفشل".

الحصبة هي مرض تنفسي فيروسي خطير وواحد من أكثر الأمراض المعدية التي نعرفها. اللقاح هو كل ما لدينا للسيطرة عليه، ويتطلب معدل تطعيم بنسبة 95% على الأقل لتحقيق مناعة القطيع بين السكان.

تقترب الصين من القضاء على مرض الحصبة، ولكن في حالات تفشي المرض الأخيرة، تم تطعيم ما يقرب من ثلث المصابين بالفيروس بالفعل. تحدث هذه العدوى "الاختراقية" عندما يفشل الجهاز المناعي للفرد في الاستجابة للقاح، أو يستجيب بشكل ضعيف للغاية.
ومن المتوقع حدوث نسبة مئوية معينة من حالات العدوى المتقدمة، ولهذا السبب يعد تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص أمرًا في غاية الأهمية، ولكن هذا توازن دقيق، وهو توازن يمكن أن يؤدي ارتفاع العمليات القيصرية إلى إفساده.
الأطفال الذين يولدون عبر عملية قيصرية، على عكس أولئك الذين يولدون عن طريق المهبل، لديهم احتمالية أعلى قليلاً للإصابة ببعض الاضطرابات المناعية، وبينما لا يزال العلماء غير قادرين على معرفة سبب ذلك، هناك كل الأسباب لمزيد من البحث.
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في عام 2022، ربطت دراسة بين الولادة القيصرية وانخفاض استجابات الأجسام المضادة بعد لقاحات المكورات السحائية والمكورات الرئوية. في البحث، كان لدى الأطفال المولودين عن طريق المهبل ضعف مستوى الأجسام المضادة الواقية بعد تلقي اللقاحات.
في ذلك الوقت، افترض العلماء أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية لا "يزرعون" نفس الجراثيم المهمة من مهبل أمهاتهم، ويمكن أن يكون لها تأثير محفز على جهاز المناعة المتشكل حديثًا.
لم تستكشف الدراسة التي أجريت في الصين سبب تأثير العمليات القيصرية على استجابات اللقاح، لكن المؤلفين يشتبهون في وجود سبب مماثل.
يوضح سالجي: "مع الولادة القيصرية، لا يتعرض الأطفال لميكروبيوم الأم بنفس الطريقة التي يتعرضون لها عند الولادة المهبلية".
وأضاف: "نعتقد أن هذا يعني أنهم يستغرقون وقتًا أطول للحاق بتطور الميكروبيوم المعوي لديهم، ومعه، قدرة الجهاز المناعي على الاستعداد بلقاحات ضد الأمراض بما في ذلك الحصبة".
لكن في الوقت الحالي، هذه مجرد نظرية. في حين أن الأطفال الذين خضعوا لعملية قيصرية يظهرون مجموعة مختلفة من البكتيريا في أمعائهم مقارنة بالأطفال المولودين عن طريق المهبل، تشير دراسات أخرى إلى أن الاختلافات تختفي بعد نحو 9 أشهر.
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