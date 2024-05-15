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https://sarabic.ae/20240515/تركيا-تتحدث-عن-محاولة-انقلاب-جديدة-وتعد-بكشف-التفاصيل-1088856189.html
تركيا تتحدث عن "محاولة انقلاب جديدة" وتعد بكشف التفاصيل
تركيا تتحدث عن "محاولة انقلاب جديدة" وتعد بكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بملاحقة العاملين في المؤسسات الحكومية المشتبهين في تورطهم بجرائم ونشاطات تستهدف أمن الدولة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:58+0000
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وقال وزير الداخلية التركي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، إنه "إذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسنصل إليها ونحددها ونقدمها إلى العدالة".وأوضح أنه "سيتم ملاحقة كل من يتعاون مع التنظيمات الإرهابية وننتظر تقرير المفتشين حول تورط محتمل لمسؤولين أمنيين في جرائم".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقا بعد ورود أنباء عن محاولة انقلاب محتملة.ونتيجة للتحقيق، قد يتم توجيه اتهامات إليه بتهمة إنشاء منظمة غير قانونية لارتكاب جريمة ضد الأمن والنظام الدستوري للدولة، حسبما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" في رسالة من الصحيفة التركية.
https://sarabic.ae/20240512/إعلام-الولايات-المتحدة-تريد-منح-تركيا-دورا-كثقل-موازن-لروسيا-والصين-1088758660.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تتحدث عن "محاولة انقلاب جديدة" وتعد بكشف التفاصيل

09:58 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 15:13 GMT 15.05.2024)
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تابعنا عبر
تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بملاحقة العاملين في المؤسسات الحكومية المشتبهين في تورطهم بجرائم ونشاطات تستهدف أمن الدولة.
وقال وزير الداخلية التركي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، إنه "إذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسنصل إليها ونحددها ونقدمها إلى العدالة".

وأضاف أن "من يتحد مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة ويحاول القيام بانقلاب على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا باستخدام تكتيكات منظمة غولن الإرهابية، سندمر ألعابهم والفخاخ التي نصبوها".

وأوضح أنه "سيتم ملاحقة كل من يتعاون مع التنظيمات الإرهابية وننتظر تقرير المفتشين حول تورط محتمل لمسؤولين أمنيين في جرائم".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقا بعد ورود أنباء عن محاولة انقلاب محتملة.
ونتيجة للتحقيق، قد يتم توجيه اتهامات إليه بتهمة إنشاء منظمة غير قانونية لارتكاب جريمة ضد الأمن والنظام الدستوري للدولة، حسبما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" في رسالة من الصحيفة التركية.
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
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