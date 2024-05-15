https://sarabic.ae/20240515/دراسة-صيف-العام-الماضي-هو-الأعلى-حرارة-منذ-حوالي-2000-عام--1088858758.html
دراسة: صيف العام الماضي هو الأعلى حرارة منذ حوالي 2000 عام
دراسة: صيف العام الماضي هو الأعلى حرارة منذ حوالي 2000 عام
سبوتنيك عربي
تسببت موجة الحر الشديدة في صيف 2023 في حرائق غابات وإجهاد شبكات الكهرباء وانهيار طرق، في العديد من المناطق بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T11:25+0000
2024-05-15T11:25+0000
2024-05-15T11:25+0000
مجتمع
منوعات
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
أخبار المناخ في العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3763724fc8547c312757e9c3ca40f4b6.jpg
وذكرت دراسة جديدة أن صيف العام الماضي هو الأكثر حرارة منذ نحو ألفي عام، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار زيادة درجات الحرارة والانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، حسبما ذكرت دورية "نيتشر" العلمية.كما أوضحت الدراسة أن مستويات الحرارة التي تم تسجيلها خلال الفترة من يونيو/ حزيران حتى أغسطس/ آب من العام الماضي، هي الأعلى مقارنة بما تم تسجيله في سجلات أرصاد جوية يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر.كما أن تلك المستويات هي الأعلى وفقا لتحليل حلقات الأشجار من 9 مواقع بشمال الكرة الأرضية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن درجات الحرارة التي تم تسجيلها في الصيف الماضي، أعلى بمقدار 2.07 درجة مئوية من متوسطات درجات الحرارة المسجلة من فترات ما قبل الثورة الصناعية.يذكر أن مستويات الحرارة العالية في الصيف الماضي تسببت في الكثير من الكوارث الطبيعية، التي كان أبرزها حرائق الغابات في منطقة البحر المتوسط، وإجهاد شبكات الكهرباء في الصين، إضافة إلى انهيار طرق بولاية تكساس الأمريكية.
https://sarabic.ae/20231205/دراسة-تكشف-اللغز-وراء-قدرة-أشجار-الخشب-الأحمر-على-الصمود-أمام-حرائق-الغابات-1083767457.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5265be3a3a50c9693315018d423ab65b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
منوعات, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
دراسة: صيف العام الماضي هو الأعلى حرارة منذ حوالي 2000 عام
تسببت موجة الحر الشديدة في صيف 2023 في حرائق غابات وإجهاد شبكات الكهرباء وانهيار طرق، في العديد من المناطق بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وذكرت دراسة جديدة أن صيف العام الماضي هو الأكثر حرارة منذ نحو ألفي عام، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار زيادة درجات الحرارة والانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، حسبما ذكرت
دورية "نيتشر" العلمية.
كما أوضحت الدراسة أن مستويات الحرارة
التي تم تسجيلها خلال الفترة من يونيو/ حزيران حتى أغسطس/ آب من العام الماضي، هي الأعلى مقارنة بما تم تسجيله في سجلات أرصاد جوية يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر.
كما أن تلك المستويات هي الأعلى وفقا لتحليل حلقات الأشجار من 9 مواقع بشمال الكرة الأرضية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن درجات الحرارة التي تم تسجيلها في الصيف الماضي، أعلى بمقدار 2.07 درجة مئوية من متوسطات درجات الحرارة المسجلة من فترات ما قبل الثورة الصناعية.
يذكر أن مستويات الحرارة العالية في الصيف
الماضي تسببت في الكثير من الكوارث الطبيعية، التي كان أبرزها حرائق الغابات في منطقة البحر المتوسط، وإجهاد شبكات الكهرباء في الصين، إضافة إلى انهيار طرق بولاية تكساس الأمريكية.