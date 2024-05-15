https://sarabic.ae/20240515/دراسة-صيف-العام-الماضي-هو-الأعلى-حرارة-منذ-حوالي-2000-عام--1088858758.html

دراسة: صيف العام الماضي هو الأعلى حرارة منذ حوالي 2000 عام

دراسة: صيف العام الماضي هو الأعلى حرارة منذ حوالي 2000 عام

سبوتنيك عربي

تسببت موجة الحر الشديدة في صيف 2023 في حرائق غابات وإجهاد شبكات الكهرباء وانهيار طرق، في العديد من المناطق بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T11:25+0000

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وذكرت دراسة جديدة أن صيف العام الماضي هو الأكثر حرارة منذ نحو ألفي عام، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار زيادة درجات الحرارة والانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، حسبما ذكرت دورية "نيتشر" العلمية.كما أوضحت الدراسة أن مستويات الحرارة التي تم تسجيلها خلال الفترة من يونيو/ حزيران حتى أغسطس/ آب من العام الماضي، هي الأعلى مقارنة بما تم تسجيله في سجلات أرصاد جوية يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر.كما أن تلك المستويات هي الأعلى وفقا لتحليل حلقات الأشجار من 9 مواقع بشمال الكرة الأرضية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن درجات الحرارة التي تم تسجيلها في الصيف الماضي، أعلى بمقدار 2.07 درجة مئوية من متوسطات درجات الحرارة المسجلة من فترات ما قبل الثورة الصناعية.يذكر أن مستويات الحرارة العالية في الصيف الماضي تسببت في الكثير من الكوارث الطبيعية، التي كان أبرزها حرائق الغابات في منطقة البحر المتوسط، وإجهاد شبكات الكهرباء في الصين، إضافة إلى انهيار طرق بولاية تكساس الأمريكية.

https://sarabic.ae/20231205/دراسة-تكشف-اللغز-وراء-قدرة-أشجار-الخشب-الأحمر-على-الصمود-أمام-حرائق-الغابات-1083767457.html

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