https://sarabic.ae/20240515/روساتوم-تنتقد-قانون-حظر-استيراد-اليورانيوم-المخصب-الروسي-في-الولايات-المتحدة-1088860203.html
"روساتوم" تنتقد قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي في الولايات المتحدة
"روساتوم" تنتقد قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المعتمد في الولايات المتحدة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T12:32+0000
2024-05-15T12:32+0000
2024-05-15T12:32+0000
روسيا
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ووصفت الشركة القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي، مؤكدة أنه يضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية.وأكدت "روساتوم" على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".ولفتت الشركة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة لإنتاج اليورانيوم في الطاقة النووية الروسية هو أيضًا من الاتجاهات الأساسية بالنسبة لـ“روساتوم”.ومن المتوقع أن ترتفع حصة توليد الطاقة النووية في رصيد الطاقة لروسيا إلى 25% بحلول عام 2045، مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 20% وبالتالي، تحتفظ "روساتوم" بمكانتها الرائدة عالميًا في التكنولوجيا النووية اليوم وستواصل تطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب المهتمين بالتعاون على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20240425/روساتوم-تتلقى-مقترحا-لإنشاء-محطات-طاقة-نووية-للأنظمة-الفضائية-من-روسكوسموس-1088271061.html
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روسيا
"روساتوم" تنتقد قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي في الولايات المتحدة
أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المعتمد في الولايات المتحدة.
ووصفت الشركة القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي، مؤكدة أنه يضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية.
وأكدت "روساتوم" على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".
كما أشارت الشركة إلى أن استراتيجيتها للريادة التكنولوجية العالمية توفر نتائج ملموسة في تعزيز التعاون مع الدول المهتمة بتطوير توليد الطاقة النووية ضمن نهج علمي ومتوازن.
ولفتت الشركة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة لإنتاج اليورانيوم في الطاقة النووية الروسية هو أيضًا من الاتجاهات الأساسية بالنسبة لـ“روساتوم”.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة توليد الطاقة النووية في رصيد الطاقة لروسيا إلى 25% بحلول عام 2045، مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 20% وبالتالي، تحتفظ "روساتوم" بمكانتها الرائدة عالميًا في التكنولوجيا النووية اليوم وستواصل تطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب المهتمين بالتعاون على المدى الطويل.