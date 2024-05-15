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"روساتوم" تنتقد قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي في الولايات المتحدة
"روساتوم" تنتقد قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المعتمد في الولايات المتحدة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T12:32+0000
2024-05-15T12:32+0000
روسيا
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ووصفت الشركة القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي، مؤكدة أنه يضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية.وأكدت "روساتوم" على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".ولفتت الشركة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة لإنتاج اليورانيوم في الطاقة النووية الروسية هو أيضًا من الاتجاهات الأساسية بالنسبة لـ“روساتوم”.ومن المتوقع أن ترتفع حصة توليد الطاقة النووية في رصيد الطاقة لروسيا إلى 25% بحلول عام 2045، مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 20% وبالتالي، تحتفظ "روساتوم" بمكانتها الرائدة عالميًا في التكنولوجيا النووية اليوم وستواصل تطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب المهتمين بالتعاون على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20240425/روساتوم-تتلقى-مقترحا-لإنشاء-محطات-طاقة-نووية-للأنظمة-الفضائية-من-روسكوسموس-1088271061.html
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روسيا

"روساتوم" تنتقد قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي في الولايات المتحدة

12:32 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / ERIC PIERMONTشعار وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم خلال المعرض النووي العالمي في لوبورجيه بالقرب من باريس.
شعار وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم خلال المعرض النووي العالمي في لوبورجيه بالقرب من باريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / ERIC PIERMONT
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أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المعتمد في الولايات المتحدة.
ووصفت الشركة القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي، مؤكدة أنه يضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية.
وأكدت "روساتوم" على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".

كما أشارت الشركة إلى أن استراتيجيتها للريادة التكنولوجية العالمية توفر نتائج ملموسة في تعزيز التعاون مع الدول المهتمة بتطوير توليد الطاقة النووية ضمن نهج علمي ومتوازن.

المفاعل النووي العاشر المكتمل ريتم-200 لكاسحة الجليد في محطة زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
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"روساتوم" تتلقى مقترحا لإنشاء محطات طاقة نووية للأنظمة الفضائية من "روسكوسموس"
25 أبريل, 07:52 GMT
ولفتت الشركة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة لإنتاج اليورانيوم في الطاقة النووية الروسية هو أيضًا من الاتجاهات الأساسية بالنسبة لـ“روساتوم”.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة توليد الطاقة النووية في رصيد الطاقة لروسيا إلى 25% بحلول عام 2045، مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 20% وبالتالي، تحتفظ "روساتوم" بمكانتها الرائدة عالميًا في التكنولوجيا النووية اليوم وستواصل تطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب المهتمين بالتعاون على المدى الطويل.
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