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https://sarabic.ae/20240515/زعيم-كوريا-الشمالية-يشدد-على-ضرورة-إحداث-تغيير-تاريخي-في-استعدادات-الجيش-للحرب-1088857949.html
زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش للحرب
زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش للحرب
سبوتنيك عربي
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديد من المقرر أن يتم تزويد الجيش بها بعد استكمال الخطط الخاصة بالتصنيع مع حلول نهاية... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T10:44+0000
2024-05-15T10:44+0000
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كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ودعا كيم جونغ أون، إلى ما وصفه بـ"تغيير عصري" في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق خطط إنتاج الأسلحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم كشف المزيد من التفاصيل عن النظام الصاروخي الجديد، مشيرة إلى أن مصانع الأسلحة أنجزت خططها الإنتاجية للنصف الأول من هذا العام.وتابعت: "من المقرر أن يتم نشر الأنظمة الصاروخية، التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العام في الوحدات المشتركة لمجموعة العمليات الغربية بالجيش، بينما دعا كيم جونغ أون إلى استكمال خطط الإنتاج في الوقت المحدد بما يتوافق مع خطط إنتاج الذخائر لعام 2024".ونوهت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، زار، الأسبوع الماضي، مصانع الذخيرة الكبرى التي تنتج مركبات إطلاق الصواريخ والمدفعية وطالب بتحسين قدراتها، كما أشرف على اختبار إطلاق قذائف الصواريخ عيار 240 ملم.
https://sarabic.ae/20240511/كوريا-الشمالية-تعلن-نشر-قاذفة-صواريخ-متعددة-جديدة-لتعزيز-قدراتها-المدفعية-1088739473.html
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أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش للحرب

10:44 GMT 15.05.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Photo / KCNA
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أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديد من المقرر أن يتم تزويد الجيش بها بعد استكمال الخطط الخاصة بالتصنيع مع حلول نهاية العام الحالي.
ودعا كيم جونغ أون، إلى ما وصفه بـ"تغيير عصري" في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق خطط إنتاج الأسلحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم كشف المزيد من التفاصيل عن النظام الصاروخي الجديد، مشيرة إلى أن مصانع الأسلحة أنجزت خططها الإنتاجية للنصف الأول من هذا العام.
كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
كوريا الشمالية تعلن نشر قاذفة صواريخ متعددة جديدة لتعزيز قدراتها المدفعية
11 مايو, 15:41 GMT
وتابعت: "من المقرر أن يتم نشر الأنظمة الصاروخية، التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العام في الوحدات المشتركة لمجموعة العمليات الغربية بالجيش، بينما دعا كيم جونغ أون إلى استكمال خطط الإنتاج في الوقت المحدد بما يتوافق مع خطط إنتاج الذخائر لعام 2024".
ونوهت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، زار، الأسبوع الماضي، مصانع الذخيرة الكبرى التي تنتج مركبات إطلاق الصواريخ والمدفعية وطالب بتحسين قدراتها، كما أشرف على اختبار إطلاق قذائف الصواريخ عيار 240 ملم.
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