https://sarabic.ae/20240515/زعيم-كوريا-الشمالية-يشدد-على-ضرورة-إحداث-تغيير-تاريخي-في-استعدادات-الجيش-للحرب-1088857949.html

زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش للحرب

زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش للحرب

سبوتنيك عربي

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديد من المقرر أن يتم تزويد الجيش بها بعد استكمال الخطط الخاصة بالتصنيع مع حلول نهاية... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T10:44+0000

2024-05-15T10:44+0000

2024-05-15T10:44+0000

أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

العالم

كوريا الجنوبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg

ودعا كيم جونغ أون، إلى ما وصفه بـ"تغيير عصري" في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق خطط إنتاج الأسلحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم كشف المزيد من التفاصيل عن النظام الصاروخي الجديد، مشيرة إلى أن مصانع الأسلحة أنجزت خططها الإنتاجية للنصف الأول من هذا العام.وتابعت: "من المقرر أن يتم نشر الأنظمة الصاروخية، التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العام في الوحدات المشتركة لمجموعة العمليات الغربية بالجيش، بينما دعا كيم جونغ أون إلى استكمال خطط الإنتاج في الوقت المحدد بما يتوافق مع خطط إنتاج الذخائر لعام 2024".ونوهت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، زار، الأسبوع الماضي، مصانع الذخيرة الكبرى التي تنتج مركبات إطلاق الصواريخ والمدفعية وطالب بتحسين قدراتها، كما أشرف على اختبار إطلاق قذائف الصواريخ عيار 240 ملم.

https://sarabic.ae/20240511/كوريا-الشمالية-تعلن-نشر-قاذفة-صواريخ-متعددة-جديدة-لتعزيز-قدراتها-المدفعية-1088739473.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الجنوبية