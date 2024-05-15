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https://sarabic.ae/20240515/سبوتنيك-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-وكالة-الأنباء-العراقية--1088869399.html
"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء العراقية
"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء العراقية
سبوتنيك عربي
اتفقت وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك" ووكالة الأنباء العراقية "واع" على مشاركة المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية، وبالنسبة لـ"سبوتنيك"، أصبحت الاتفاقية ثاني... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T16:17+0000
2024-05-15T16:17+0000
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وأقيم الحفل الرسمي لتوقيع مذكرة التعاون، في 15 مايو/ أيار، في موقع المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".ووقع عن وكالة "سبوتنيك" مدير التعاون الدولي فاسيلي بوشكوف، وعن وكالة الأنباء العراقية المدير العام ستار شياد شريف العرداوي.وعقب التوقيع، قال فاسيلي بوشكوف: "نحن سعداء للغاية بوجود شريك جديد، خاصة في بلد مثل العراق، نتوقع الكثير من هذه المذكرة، وهذا استمرار طبيعي تمامًا لتعاوننا مع دول العالم الإسلامي بدعم من اتحاد وكالات أنباء منظمة المؤتمر الإسلامي".كما أيده نظيره العراقي مدير عام وكالة الأنباء العراقية ستار شياد شريف العرداوي، قائلا إن "مذكرة التفاهم الموقعة مع وكالة سبوتنيك للأنباء ستوسع آفاق التعاون الثنائي على نطاق أوسع"، كما أشاد بالجهود الضخمة التي بذلها الدور الذي لعبته "سبوتنيك" في التغطية غير المتحيزة للأحداث.وأشار العرداوي إلى أن "توقيع مذكرة التفاهم بين "واع" و"سبوتنيك" سينقل ملف التعامل مع أحداث العراق إلى أبعاد جديدة من خلال حصرها في النقل من وكالة الأبناء العراقية دون الاعتماد على مصادر أخرى قد تكون ذات شك في دقتها، كما أن المذكرة الموقعة ستشمل تبادل الخبرات وتقديم المساعدة عند الحاجة في تغطية الأحداث سواء التي تحصل في العراق أو في الداخل الروسي".وفي إطار المنتدى، شارك فاسيلي بوشكوف أيضًا في جلسة خبراء إعلاميين مخصصة للذكرى الخامسة والخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي "الاتجاهات الرئيسية في تحول مجال المعلومات في العالم الحديث ودول منظمة التعاون الإسلامي".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء العراقية

16:17 GMT 15.05.2024
© Sputnik . Ася Самойловаسبوتنيك توسع تعاونها مع العراق
سبوتنيك توسع تعاونها مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Ася Самойлова
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حصري
اتفقت وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك" ووكالة الأنباء العراقية "واع" على مشاركة المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية، وبالنسبة لـ"سبوتنيك"، أصبحت الاتفاقية ثاني وثيقة شراكة يتم توقيعها مع وسائل الإعلام العراقية.
وأقيم الحفل الرسمي لتوقيع مذكرة التعاون، في 15 مايو/ أيار، في موقع المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
ووقع عن وكالة "سبوتنيك" مدير التعاون الدولي فاسيلي بوشكوف، وعن وكالة الأنباء العراقية المدير العام ستار شياد شريف العرداوي.
© Sputnik . Ася Самойловаتوقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" ووكالة الأنباء العراقية: خلال الحفل، ناقش الطرفان أيضًا المتجهات المحتملة لتطوير العلاقات والمشاركة في المشاريع الإنسانية المشتركة
توقيع مذكرة تعاون بين سبوتنيك ووكالة الأنباء العراقية: خلال الحفل، ناقش الطرفان أيضًا المتجهات المحتملة لتطوير العلاقات والمشاركة في المشاريع الإنسانية المشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" ووكالة الأنباء العراقية: خلال الحفل، ناقش الطرفان أيضًا المتجهات المحتملة لتطوير العلاقات والمشاركة في المشاريع الإنسانية المشتركة
© Sputnik . Ася Самойлова
كما ناقش الطرفان خلال الحفل السبل الممكنة لتطوير العلاقات والمشاركة في المشاريع الإنسانية المشتركة.
وعقب التوقيع، قال فاسيلي بوشكوف: "نحن سعداء للغاية بوجود شريك جديد، خاصة في بلد مثل العراق، نتوقع الكثير من هذه المذكرة، وهذا استمرار طبيعي تمامًا لتعاوننا مع دول العالم الإسلامي بدعم من اتحاد وكالات أنباء منظمة المؤتمر الإسلامي".
كما أيده نظيره العراقي مدير عام وكالة الأنباء العراقية ستار شياد شريف العرداوي، قائلا إن "مذكرة التفاهم الموقعة مع وكالة سبوتنيك للأنباء ستوسع آفاق التعاون الثنائي على نطاق أوسع"، كما أشاد بالجهود الضخمة التي بذلها الدور الذي لعبته "سبوتنيك" في التغطية غير المتحيزة للأحداث.
© Sputnik . Павел Бедняковالاتجاهات الرئيسية في تحول مجال المعلومات في العالم الحديث ودول منظمة التعاون الإسلامي
الاتجاهات الرئيسية في تحول مجال المعلومات في العالم الحديث ودول منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
الاتجاهات الرئيسية في تحول مجال المعلومات في العالم الحديث ودول منظمة التعاون الإسلامي
© Sputnik . Павел Бедняков
وأشار العرداوي إلى أن "توقيع مذكرة التفاهم بين "واع" و"سبوتنيك" سينقل ملف التعامل مع أحداث العراق إلى أبعاد جديدة من خلال حصرها في النقل من وكالة الأبناء العراقية دون الاعتماد على مصادر أخرى قد تكون ذات شك في دقتها، كما أن المذكرة الموقعة ستشمل تبادل الخبرات وتقديم المساعدة عند الحاجة في تغطية الأحداث سواء التي تحصل في العراق أو في الداخل الروسي".
وفي إطار المنتدى، شارك فاسيلي بوشكوف أيضًا في جلسة خبراء إعلاميين مخصصة للذكرى الخامسة والخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي "الاتجاهات الرئيسية في تحول مجال المعلومات في العالم الحديث ودول منظمة التعاون الإسلامي".
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