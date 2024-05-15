عبد الهادي لـ"سبوتنيك": أي قوة أجنبية تتواجد في غزة سنتعامل معها على أساس أنها "احتلال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240515/عبد-الهادي-لـسبوتنيك--أيّ-قوة-أجنبيّة-تتواجد-في-غزة-سنتعامل-معها-على-أساس-أنّها-احتلال-1088847616.html
عبد الهادي لـ"سبوتنيك": أي قوة أجنبية تتواجد في غزة سنتعامل معها على أساس أنها "احتلال"
عبد الهادي لـ"سبوتنيك": أي قوة أجنبية تتواجد في غزة سنتعامل معها على أساس أنها "احتلال"
سبوتنيك عربي
أكد ممثل "حركة حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، على أن "معركة رفح تأتي في سياق إطالة أمد الحرب، وهي الاستراتيجية التي يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T07:10+0000
2024-05-15T07:52+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088469519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b55184baed94783f4482939d93c83cf.jpg
وأضاف عبد الهادي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "نتنياهو يرفض كل الأوراق التفاوضية التي تقدم له لأنه يعي أن الصفقة تعني إنهاء مستقبله السياسي، الأمر الذي يؤثر على أجندة المتطرفين، التي يسعون إلى فرضها على الداخل الإسرائيلي على غرار محاولاتهم تصفية القضية الفلسطينية". كما اعتبر عبد الهادي أن "معركة رفح جاءت بعد موافقة حركة "حماس" على الورقة المقدّمة من قبل الوسطاء، ونُقل إلينا أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت عليها من خلال مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز الذي أعطى بدوره التزام أنه سيضغط على إسرائيل للموافقة عليها"، موضحاً أن "هذه العملية تشكل ورقة لتحسين شروط نتنياهو في المفاوضات والضغط على المقاومة ليقبلوا بشروطه".وأردف عبد الهادي أن "الجيش الاسرائيلي يسعى إلى تغيير الواقع الميداني وتحقيق إنجازات ميدانية كبرى، إضافة إلى محاولاته للإمساك بمعبر رفح ومحاصرة الشعب الفلسطيني والضغط على "المقاومة" من خلال البعد الإنساني، كما أن الاستخبارات الأمريكية وضعت تحت تصرفهم معلومات حول أماكن تواجد القيادات والأسرى، كل هذه العوامل تأتي في إطار الأهداف التي يسعى نتنياهو إلى تحقيقها من اجتياح رفح لكنه سيفشل كما فشل منذ 8 أشهر".وحول موقف الإدارة الأمريكية من عملية اجتياح رفح، قال عبدالهادي إنها "تتعامل بحذر شديد مع هذا الملف، وخصوصا في ما يتعلق بالميناء العائم، إذ شدّدت "حماس" على أنها تعتبر أي قوة تتواجد تحت أي غطاء في غزة ستتعامل معها على أساس أنها قوة "إحتلال"، ونحن نرفض وجود أي ميناء إذا لم يكن بالتنسيق مع "المقاومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20240514/أبو-الغيط-مشاعر-الانتقام-الأسود-تمكنت-من-قادة-الاحتلال-حتى-ارتكبوا-تطهيرا-عرقيا-في-غزة-1088822309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088469519_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7291e83ce4c029c62330ad35a6d23a07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

عبد الهادي لـ"سبوتنيك": أي قوة أجنبية تتواجد في غزة سنتعامل معها على أساس أنها "احتلال"

07:10 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 07:52 GMT 15.05.2024)
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
حصري
أكد ممثل "حركة حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، على أن "معركة رفح تأتي في سياق إطالة أمد الحرب، وهي الاستراتيجية التي يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته "المتطرفة".
وأضاف عبد الهادي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "نتنياهو يرفض كل الأوراق التفاوضية التي تقدم له لأنه يعي أن الصفقة تعني إنهاء مستقبله السياسي، الأمر الذي يؤثر على أجندة المتطرفين، التي يسعون إلى فرضها على الداخل الإسرائيلي على غرار محاولاتهم تصفية القضية الفلسطينية".
كما اعتبر عبد الهادي أن "معركة رفح جاءت بعد موافقة حركة "حماس" على الورقة المقدّمة من قبل الوسطاء، ونُقل إلينا أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت عليها من خلال مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز الذي أعطى بدوره التزام أنه سيضغط على إسرائيل للموافقة عليها"، موضحاً أن "هذه العملية تشكل ورقة لتحسين شروط نتنياهو في المفاوضات والضغط على المقاومة ليقبلوا بشروطه".
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
أبو الغيط: مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال حتى ارتكبوا "تطهيرا عرقيا" في غزة
أمس, 10:18 GMT

كما تحدّث عبد الهادي عن أن "عملية اجتياح رفح لها علاقة بالمخطط الإسرائيلي حول تهجير أهلنا في غزة، بعد سعيهم إلى تحقيقه من خلال الإبادة وفشلوا بذلك".

وأردف عبد الهادي أن "الجيش الاسرائيلي يسعى إلى تغيير الواقع الميداني وتحقيق إنجازات ميدانية كبرى، إضافة إلى محاولاته للإمساك بمعبر رفح ومحاصرة الشعب الفلسطيني والضغط على "المقاومة" من خلال البعد الإنساني، كما أن الاستخبارات الأمريكية وضعت تحت تصرفهم معلومات حول أماكن تواجد القيادات والأسرى، كل هذه العوامل تأتي في إطار الأهداف التي يسعى نتنياهو إلى تحقيقها من اجتياح رفح لكنه سيفشل كما فشل منذ 8 أشهر".
وحول موقف الإدارة الأمريكية من عملية اجتياح رفح، قال عبدالهادي إنها "تتعامل بحذر شديد مع هذا الملف، وخصوصا في ما يتعلق بالميناء العائم، إذ شدّدت "حماس" على أنها تعتبر أي قوة تتواجد تحت أي غطاء في غزة ستتعامل معها على أساس أنها قوة "إحتلال"، ونحن نرفض وجود أي ميناء إذا لم يكن بالتنسيق مع "المقاومة الفلسطينية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMTРебенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة شبه منهارة04:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارةأمس, 10:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала