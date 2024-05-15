عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
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انطلق اليوم الأربعاء، المنتدى الاقتصادي الدولي بنسخته الخامسة عشر "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024.
وحضر مراسم الافتتاح رئيس وزراء تتارستان أليكسي بيسوشين. وقال بيسوشين خلال المراسم، إنه "اليوم نحتفل بالذكرى الـ15 للمنتدى وعلى مر السنين حققنا وسيلة هامة في تطوير علاقاتنا". كما أضاف رئيس الوزراء أنه "يتم اليوم إيلاء اهتمام خاص للاحترام المتبادل والثقة والرغبة في الازدهار المشترك".
وقال "لطالما كان العالم الإسلامي ولا يزال أحد أهم الشركاء الاقتصاديين في العالم لروسيا في السنوات الأخيرة، كانت علاقاتنا التجارية تنمو باطراد".
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصوروفد عماني خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
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© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
وفد عماني خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Ilya Pitalev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورالتحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Ilya Pitalev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
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© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
© Sputnik . Kirill Zykov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال مشاركين من المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Kirill Zykov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال مشاركين من المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Ekaterina Chesnokova/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . /ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح جناح للعلامة التجارية لمنتجات "حلال" ضمن التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . /ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
افتتاح جناح للعلامة التجارية لمنتجات "حلال" ضمن التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورخالد دودين، محافظ محافظة الخليل (فلسطين)، فرج خليل سالم، وزير التعليم الفني في ليبيا (بنغازي)، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
خالد دودين، محافظ محافظة الخليل (فلسطين)، فرج خليل سالم، وزير التعليم الفني في ليبيا (بنغازي)، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
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© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورعبد الله معتوق المعتوق (في مقدمة الصورة على اليسار)، مستشار أمير الكويت، رئيس المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
عبد الله معتوق المعتوق (في مقدمة الصورة على اليسار)، مستشار أمير الكويت، رئيس المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفادلمنظمي المنتدى.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.