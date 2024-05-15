https://sarabic.ae/20240515/عدسة-سبوتنيك-ترصد-وصول-المشاركين-والتحضير-لمنتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088848587.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024

عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024

سبوتنيك عربي

عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024

2024-05-15T07:56+0000

2024-05-15T07:56+0000

2024-05-15T07:56+0000

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وحضر مراسم الافتتاح رئيس وزراء تتارستان أليكسي بيسوشين. وقال بيسوشين خلال المراسم، إنه "اليوم نحتفل بالذكرى الـ15 للمنتدى وعلى مر السنين حققنا وسيلة هامة في تطوير علاقاتنا". كما أضاف رئيس الوزراء أنه "يتم اليوم إيلاء اهتمام خاص للاحترام المتبادل والثقة والرغبة في الازدهار المشترك".ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفادلمنظمي المنتدى.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024