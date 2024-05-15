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https://sarabic.ae/20240515/فتاة-بريطانية-تحظى-بـتكريم-الملك-بعدما-واجهت-تمساحا-لإنقاذ-توأمها-فيديو-1088856759.html
فتاة بريطانية تحظى بـ"تكريم الملك" بعدما واجهت تمساحا لإنقاذ توأمها... فيديو
فتاة بريطانية تحظى بـ"تكريم الملك" بعدما واجهت تمساحا لإنقاذ توأمها... فيديو
سبوتنيك عربي
حصلت فتاة بريطانية على وسام "غالانتري" الملكي للشجاعة، وذلك بعد أن تمكنت إنقاذها شقيقتها التوأم من فك تمساح خلال قضائهما عطلة في المكسيك. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T10:01+0000
2024-05-15T10:01+0000
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وذكرت الحكومة البريطانية، أن الفتاة تدعى جورجيا لوري، تبلغ من العمر 31 عاما، واجهت تمساحا هاجم شقيقتها التوأم، ميليسا، في يونيو من عام 2021، بعدما باغتهما في النهر وسحبها تحت الماء.واشتبكت جورجيا مع التمساح 3 مرات عندما كان يهاجمها بشكل متكرر، واستطاعت بكل شجاعة أن تلكمه بقدميها على مقدمة رأسه لسحب شقيقتها من فكه.وأصيبت ميليسا بكسر كبير في معصمها، إضافة إلى جروح عميقة جداً في البطن وساقها وقدمها، بينما تعرضت جورجيا للعض في أغلب أطراف جسدها.وتمكنت جورجيا بعد صراعها مع التمساح المفترس من سحب توأمها إلى بر الأمان على متن قارب قريب، على الرغم من إصاباتها.وعن الواقعة، قالت جورجيا "لقد رأيتها تُسحب تحت الماء، وأصبح أسوأ ما أخشاه حقيقة، هو أنني ربما فقدتها، وأنها ماتت".وتابعت: "لقد سمعت صراخها بالفعل، ورأيت التمساح يأخذها إلى الأسفل.. ثم أدركت أنها كانت في ورطة حقا عندما كنت أنادي باسمها ولم يكن هناك أي رد منها".وأوضحت أن الفوز بتلك الجائزة (الوسام) "يخفف نوعا ما من التجربة المؤلمة التي مرت بها".
https://sarabic.ae/20230113/محكمة-تغرم-شابا-بريطانيا-120-دولارا-بعد-إدانته-بإلقاء-بيضة-على-الملك-تشارلز-1072237596.html
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بريطانيا, العالم, منوعات, الأخبار

فتاة بريطانية تحظى بـ"تكريم الملك" بعدما واجهت تمساحا لإنقاذ توأمها... فيديو

10:01 GMT 15.05.2024
© Photoتمساح ضخم
تمساح ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Photo
تابعنا عبر
حصلت فتاة بريطانية على وسام "غالانتري" الملكي للشجاعة، وذلك بعد أن تمكنت إنقاذها شقيقتها التوأم من فك تمساح خلال قضائهما عطلة في المكسيك.
وذكرت الحكومة البريطانية، أن الفتاة تدعى جورجيا لوري، تبلغ من العمر 31 عاما، واجهت تمساحا هاجم شقيقتها التوأم، ميليسا، في يونيو من عام 2021، بعدما باغتهما في النهر وسحبها تحت الماء.
واشتبكت جورجيا مع التمساح 3 مرات عندما كان يهاجمها بشكل متكرر، واستطاعت بكل شجاعة أن تلكمه بقدميها على مقدمة رأسه لسحب شقيقتها من فكه.
وأصيبت ميليسا بكسر كبير في معصمها، إضافة إلى جروح عميقة جداً في البطن وساقها وقدمها، بينما تعرضت جورجيا للعض في أغلب أطراف جسدها.
وتمكنت جورجيا بعد صراعها مع التمساح المفترس من سحب توأمها إلى بر الأمان على متن قارب قريب، على الرغم من إصاباتها.
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ووفقا للحكومة البريطانية، فإن نجاة ميليسا يرجع بالكامل تقريبا إلى "الشجاعة الاستثنائية لأختها، التي كانت تعلم بوضوح أن تمساحا خطيرا كان في الماء لكنها اختارت المخاطرة بحياتها لإنقاذ شقيقتها".

وعن الواقعة، قالت جورجيا "لقد رأيتها تُسحب تحت الماء، وأصبح أسوأ ما أخشاه حقيقة، هو أنني ربما فقدتها، وأنها ماتت".
وتابعت: "لقد سمعت صراخها بالفعل، ورأيت التمساح يأخذها إلى الأسفل.. ثم أدركت أنها كانت في ورطة حقا عندما كنت أنادي باسمها ولم يكن هناك أي رد منها".
وأوضحت أن الفوز بتلك الجائزة (الوسام) "يخفف نوعا ما من التجربة المؤلمة التي مرت بها".
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