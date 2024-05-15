https://sarabic.ae/20240515/فرنسا-تعلن-حالة-الطوارئ-في-كاليدونيا-الجديدة-بسبب-الاحتجاجات-1088861143.html
فرنسا تعلن حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بسبب الاحتجاجات
فرنسا تعلن حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بسبب الاحتجاجات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بأن باريس أعلنت حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، وذلك بعد الاحتجاجات العارمة التي أدت إلى إصابة المئات من المواطنين... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T13:28+0000
2024-05-15T13:28+0000
2024-05-15T13:28+0000
العالم
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وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قصر الإليزيه أن "إيمانويل ماكرون قرر اليوم الأربعاء إعلان حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أحد رجال الدرك بجروح خطيرة".وجاء في النص أن "أي أعمال عنف غير مقبولة وستقابل برد صارم من أجل استعادة النظام".وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن الرئيس سيرسل قريبا دعوة لجميع الأحزاب السياسية في الجزيرة للحضور إلى باريس لإجراء المفاوضات.وتحولت مظاهرة سلمية في العاصمة نوميا، يوم الاثنين الماضي، إلى مذابح، حيث تم إحراق ونهب المتاجر والصيدليات ومحطات الوقود والسيارات وأصيب المئات، بينهم العشرات من ضباط إنفاذ القانون.
https://sarabic.ae/20211212/ماكرون-فرنسا-اليوم-أكثر-جمالا-لأن-كاليدونيا-الجديدة-قررت-البقاء-جزءا-منها-1053849564.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فرنسا تعلن حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بسبب الاحتجاجات
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بأن باريس أعلنت حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، وذلك بعد الاحتجاجات العارمة التي أدت إلى إصابة المئات من المواطنين وأفراد الشرطة ومقتل ثلاثة أشخاص.
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قصر الإليزيه أن "إيمانويل ماكرون قرر اليوم الأربعاء إعلان حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أحد رجال الدرك بجروح خطيرة".
وجاء في النص أن "أي أعمال عنف غير مقبولة وستقابل برد صارم من أجل استعادة النظام".
12 ديسمبر 2021, 13:30 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن الرئيس سيرسل قريبا دعوة لجميع الأحزاب السياسية في الجزيرة للحضور إلى باريس لإجراء المفاوضات.
وتحولت مظاهرة سلمية في العاصمة نوميا، يوم الاثنين الماضي، إلى مذابح، حيث تم إحراق ونهب المتاجر والصيدليات ومحطات الوقود والسيارات وأصيب المئات، بينهم العشرات من ضباط إنفاذ القانون.