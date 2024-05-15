https://sarabic.ae/20240515/فصائل-المقاومة-الفلسطينية-في-دمشق-تطالب-العرب-بدعم-استقلال-فلسطين-وحق-العودة-1088878173.html

فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق تطالب العرب بدعم استقلال فلسطين وحق العودة

فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق تطالب العرب بدعم استقلال فلسطين وحق العودة

سبوتنيك عربي

طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية واعتماد استراتيجية وطنية عمادها المقاومة، لإسقاط... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T21:53+0000

2024-05-15T21:53+0000

2024-05-15T21:53+0000

أخبار فلسطين اليوم

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081981148_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a0a1a2ca39758b605359ec01c0f86dbd.jpg

وناشدت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، "الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف داعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة، ورفض كافة المشاريع التي تنتقص من هذا الحق، وممارسة كافة أشكال الضغط لوقف حرب الإبادة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق سكان غزة، وانسحاب قواته من القطاع وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى وإعادة إعمار ما دمره العدوان".وانتقد البيان "ازدواجية المعايير في مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إزاء حرب الإبادة وسياسة التجويع والتعطيش والتهجير والقتل المتعمد بحق الأسرى، التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".كما دعا البيان إدارة "الأونروا" للتعاطي الجاد مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والمساهمة في عمليات الترميم التي تساعد على عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك بدمشق وحندرات بمحافظة حلب.واستهل البيان استنكاره لـ"الدعم الغربي لاحتلال فلسطين واستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق شعبها منذ 76 عاما، في سياق ما وصفه بـ (أبشع جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري لشعب من وطنه في التاريخ، في إطار المشروع الصهيوني الإحلالي الإجلائي العنصري)".وتوجه البيان بالتحية إلى "مقاومة (طوفان الأقصى) وإلى (قوافل الشهداء وآلاف الأسرى الذين ضحوا من أجل حرية فلسطين)، كما توجه بالتحية إلى (المقاومات الداعمة للشعب الفلسطيني، لسوريا ولبنان واليمن والعراق وإيران) وإلى (جميع الحركات على الصعيد العالمي والتي تطالب بالوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني)".

https://sarabic.ae/20231013/فصائل-المقاومة-الفلسطينية-في-دمشق-الحرب-البرية-على-غزة-ستشعل-كل-جبهات-دول-الطوق-1081982270.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة