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https://sarabic.ae/20240515/قائد-الجيش-الليبي-يوجه-بإنشاء-مدينة-للتدريبات-العسكرية-غرب-بنغازي-1088861500.html
قائد الجيش الليبي يوجه بإنشاء مدينة للتدريبات العسكرية غرب بنغازي
قائد الجيش الليبي يوجه بإنشاء مدينة للتدريبات العسكرية غرب بنغازي
سبوتنيك عربي
أمر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بإنشاء مدينة عسكرية للتدريب على جميع صنوف الأسلحة والعلوم الأمنية، على مساحة تصل إلى خمسة آلاف و467... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T13:38+0000
2024-05-15T13:38+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية أنه من المنتظر أن تتضمن مدينة التدريبات العسكرية ميناء بحريا مجهزا بمعدات الملاحة البحرية، ومطارا عسكريًا، وذلك بتنفيذ رئاسة أركان الوحدات الأمنية.من جانبه، أشاد حفتر برئيس أركان الوحدات الأمنية، خالد حفتر، وإشرافه على سير العمل "بالمشروع الاستراتيجي الضخم، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وعلى المستويين الإقليمي والقاري"، وفق بيان للقيادة العامة للجيش الليبي.وفي وقت سابق، قال بلقاسم خليفة حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن بلاده منفتحة على الجميع للمشاركة في البناء والتنمية والمشروعات الكبرى والاستراتيجية.وردا على تساؤل "سبوتنيك" بشأن التعاون بين ليبيا والجانب الروسي، قال بلقاسم: "نحن نرحب بجميع الشركات الروسية والأجنبية وكل الدول الشقيقة والصديقة، للمساهمة في إعمار ليبيا، للمساهمة بخبرتها وقدراتها".وأضاف: "نتطلع لمشاركة كافة الشركات الأجنبية المتخصصة في جميع القطاعات، خاصة المتخصصة في البنى التحتية والطرق والكباري، وكذلك إنشاء المستشفيات والمحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه المتهالكة منذ فترة طويلة، والتي تحتاج إثباتات عاجلة".وتابع: "نرحب بالشركات المحلية والدولية دون استثناء، نحن منفتحون على الجميع ونتطلع لمشاركة جميع الشركات الليبية للمشاركة في إعادة الإعمار، وكذلك الشركات الأجنبية الفعالة والهامة".يذكر أنه في مايو/ أيار الجاري، بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق اليوم، مع رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني الليبي، اللواء ركن خالد حفتر، مسألة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية، فضلا عن قضية حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.
https://sarabic.ae/20240514/عبد-الله-باتيلي-ليبيا-دولة-تهيمن-عليها-عصابات-التهريب-وأصبحت-سوبر-ماركت-للأسلحة-1088837132.html
https://sarabic.ae/20240513/ليبيا-تدعو-الجانب-الروسي-لاستئناف-تنفيذ-خط-السكك-الحديدية-من-مصراتة-إلى-بنغازي-1088784518.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الأخبار

قائد الجيش الليبي يوجه بإنشاء مدينة للتدريبات العسكرية غرب بنغازي

13:38 GMT 15.05.2024
© Photo / الجيش الليبيحفتر يلتقي قادة الجيش الليبي
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Photo / الجيش الليبي
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أمر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بإنشاء مدينة عسكرية للتدريب على جميع صنوف الأسلحة والعلوم الأمنية، على مساحة تصل إلى خمسة آلاف و467 هكتارًا غرب مدينة بنغازي.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية أنه من المنتظر أن تتضمن مدينة التدريبات العسكرية ميناء بحريا مجهزا بمعدات الملاحة البحرية، ومطارا عسكريًا، وذلك بتنفيذ رئاسة أركان الوحدات الأمنية.
من جانبه، أشاد حفتر برئيس أركان الوحدات الأمنية، خالد حفتر، وإشرافه على سير العمل "بالمشروع الاستراتيجي الضخم، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وعلى المستويين الإقليمي والقاري"، وفق بيان للقيادة العامة للجيش الليبي.
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
عبد الله باتيلي: ليبيا دولة تهيمن عليها عصابات التهريب وأصبحت "سوبر ماركت" للأسلحة
أمس, 16:18 GMT
وفي وقت سابق، قال بلقاسم خليفة حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن بلاده منفتحة على الجميع للمشاركة في البناء والتنمية والمشروعات الكبرى والاستراتيجية.
وردا على تساؤل "سبوتنيك" بشأن التعاون بين ليبيا والجانب الروسي، قال بلقاسم: "نحن نرحب بجميع الشركات الروسية والأجنبية وكل الدول الشقيقة والصديقة، للمساهمة في إعمار ليبيا، للمساهمة بخبرتها وقدراتها".
وأضاف: "نتطلع لمشاركة كافة الشركات الأجنبية المتخصصة في جميع القطاعات، خاصة المتخصصة في البنى التحتية والطرق والكباري، وكذلك إنشاء المستشفيات والمحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه المتهالكة منذ فترة طويلة، والتي تحتاج إثباتات عاجلة".
سوق الحوت عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
ليبيا تدعو الجانب الروسي لاستئناف تنفيذ خط السكك الحديدية من مصراتة إلى بنغازي
13 مايو, 06:31 GMT
وتابع: "نرحب بالشركات المحلية والدولية دون استثناء، نحن منفتحون على الجميع ونتطلع لمشاركة جميع الشركات الليبية للمشاركة في إعادة الإعمار، وكذلك الشركات الأجنبية الفعالة والهامة".
يذكر أنه في مايو/ أيار الجاري، بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق اليوم، مع رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني الليبي، اللواء ركن خالد حفتر، مسألة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية، فضلا عن قضية حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.
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