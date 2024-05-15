https://sarabic.ae/20240515/مرض-قاتل-ينتشر-في-اليابان-بسرعة-قياسية-1088846633.html

مرض قاتل ينتشر في اليابان بسرعة قياسية

مرض قاتل ينتشر في اليابان بسرعة قياسية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد تسجل رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة بالعقدية الانحلالية، والتي يمكن أن تسبب في الحالات الشديدة موت... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T06:30+0000

2024-05-15T06:30+0000

2024-05-15T06:30+0000

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ونقلت قناة NHK التلفزيونية اليابانية تقريرا نشره المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد، حيث تبين أنه تم تسجيل 801 801 حالة إصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري وحتى الخامس من مايو/أيار بزيادة 2.76 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أنه طوال عام 2023، تم تسجيل 941 حالة إصابة بما يسمى "المرض المعدي العقدي الانحلالي الحاد"، وهو العدد الأعلى منذ بدء هذا المرض بالانتشار. وينتج المرض عادة عن المكورات العقدية الانحلالية من المجموعة، لكن لم يتم تحديد أسباب زيادة عدد الإصابات بدقة بعد.ومن جهتهم، أشار الخبراء إلى أن هناك تأثير عوامل مثل زيادة عدد حالات التهاب البلعوم الناجم عن نفس أنواع البكتيريا بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد، لافتين إلى أن الكثير من الناس يحملون هذه البكتيريا، ولكن إذا دخلت البكتيريا من خلال الجرح، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى مسار حاد وسريع التقدم للمرض.وأضاف الخبراء أنه من المهم جدًا اتخاذ تدابير مكافحة العدوى، مثل غسل اليدين والتطهير في هذه الحالة ونقلت القناة عن المدير قوله لمستشفى محافظة مي الوطني كيوشي تانيغوتشي.

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