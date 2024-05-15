مسؤول بريطاني يعترف بأن 40 % من "الأموال القذرة" في العالم تمر عبر بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240515/مسؤول-بريطاني-يعترف-بأن-40--من-الأموال-القذرة-في-العالم-تمر-عبر-بلاده-1088854170.html
مسؤول بريطاني يعترف بأن 40 % من "الأموال القذرة" في العالم تمر عبر بلاده
مسؤول بريطاني يعترف بأن 40 % من "الأموال القذرة" في العالم تمر عبر بلاده
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن "نحو 40 في المئة من الأموال القذرة في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:23+0000
2024-05-15T09:23+0000
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/10/1054242011_0:20:3057:1739_1920x0_80_0_0_d799fea0b94d0a4d1467f0162ad98bce.jpg
وأكد ميتشيل، وفق وسائل إعلام بريطانية، أن "البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة".وأوضح: "أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم- تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني"، مضيفًا أن "المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به".في حديثه إلى مركز "برايت بلو" البحثي: "فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 في المئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم".ويكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية.وتخسر أمريكا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7 في المئة و12,6 في المئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
https://sarabic.ae/20221103/تراجع-قوي-للجنيه-الإسترليني-رغم-رفع-الفائدة-بأعلى-وتيرة-في-33-عاما-1069804800.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/10/1054242011_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7124ca581e57147f55b398591a467b08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول بريطاني يعترف بأن 40 % من "الأموال القذرة" في العالم تمر عبر بلاده

09:23 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد
10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن "نحو 40 في المئة من الأموال القذرة في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج البريطاني".
وأكد ميتشيل، وفق وسائل إعلام بريطانية، أن "البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة".
وأوضح: "أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم- تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني"، مضيفًا أن "المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به".
عملات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
تراجع قوي للجنيه الإسترليني رغم رفع الفائدة بأعلى وتيرة في 33 عاما
3 نوفمبر 2022, 19:39 GMT
في حديثه إلى مركز "برايت بلو" البحثي: "فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 في المئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم".
ويكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية.
وتخسر أمريكا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7 في المئة و12,6 في المئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ребенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... المنظومة الصحية شمالي قطاع غزة شبه منهارة10:53 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала