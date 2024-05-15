https://sarabic.ae/20240515/مسؤول-بريطاني-يعترف-بأن-40--من-الأموال-القذرة-في-العالم-تمر-عبر-بلاده-1088854170.html
مسؤول بريطاني يعترف بأن 40 % من "الأموال القذرة" في العالم تمر عبر بلاده
مسؤول بريطاني يعترف بأن 40 % من "الأموال القذرة" في العالم تمر عبر بلاده
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن "نحو 40 في المئة من الأموال القذرة في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:23+0000
2024-05-15T09:23+0000
2024-05-15T09:23+0000
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وأكد ميتشيل، وفق وسائل إعلام بريطانية، أن "البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة".وأوضح: "أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم- تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني"، مضيفًا أن "المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به".في حديثه إلى مركز "برايت بلو" البحثي: "فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 في المئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم".ويكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية.وتخسر أمريكا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7 في المئة و12,6 في المئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مسؤول بريطاني يعترف بأن 40 % من "الأموال القذرة" في العالم تمر عبر بلاده
قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن "نحو 40 في المئة من الأموال القذرة في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج البريطاني".
وأكد ميتشيل، وفق وسائل إعلام بريطانية، أن "البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة".
وأوضح: "أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم- تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني"، مضيفًا أن "المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به".
في حديثه إلى مركز "برايت بلو" البحثي: "فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا
منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 في المئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم".
ويكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية.
وتخسر أمريكا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7 في المئة و12,6 في المئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.