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مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 14 مليار دولار
مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 14 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسلمت من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T12:02+0000
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وقال مدبولي في بيان إن الحكومة المصرية تسلمت بالفعل من الجانب الإماراتي مبلغ 14 مليار دولار.وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، بدأت إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري".وكان رئيس الوزراء المصري أعلن، الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.
https://sarabic.ae/20240429/الدفعة-الثانية-من-مليارات-رأس-الحكمة-هل-تنهي-أزمات-الاقتصاد-المصري-1088388010.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 14 مليار دولار

12:02 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسلمت من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وقال مدبولي في بيان إن الحكومة المصرية تسلمت بالفعل من الجانب الإماراتي مبلغ 14 مليار دولار.
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، بدأت إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري".
الواجهة الخارجية للمقر الجديد للبنك المركزي المصري في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، 1 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
الدفعة الثانية من مليارات "رأس الحكمة".. هل تنهي أزمات الاقتصاد المصري؟
29 أبريل, 18:28 GMT
وكان رئيس الوزراء المصري أعلن، الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.
ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.
رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر - سبوتنيك عربي
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