https://sarabic.ae/20240515/وزير-الداخلية-السلوفاكي-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-كانت-لدوافع-سياسية-1088875630.html

وزير الداخلية السلوفاكي: محاولة اغتيال رئيس الوزراء كانت لدوافع سياسية

وزير الداخلية السلوفاكي: محاولة اغتيال رئيس الوزراء كانت لدوافع سياسية

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الأربعاء، بأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T19:14+0000

2024-05-15T19:14+0000

2024-05-15T19:14+0000

العالم

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وقال شوتاي إيشتوك للصحفيين: "كانت محاولة الاغتيال هذه ذات دوافع سياسية".وأضاف الوزير: "خلال محاولة الاغتيال، أطلق المهاجم خمس طلقات، ورئيس الوزراء في حالة حرجة، ولا يزال في غرفة العمليات".وبحسب البرقية التي تم نشرها في الموقع الرسمي للكرملين، قال بوتين: "أعرف روبرت فيكو كشخص شجاع وقوي الإرادة، وآمل حقًا أن تساعده هذه الصفات على البقاء في هذا الوضع الصعب، وأرجو أن تنقلوا له كلمات الدعم الصادق، وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل والكامل".ووفقا للمصادر الإعلامية المحلية، فإنه أُطلقت عدة طلقات نارية بعد اجتماع لمجلس الوزراء السلوفاكي، وعلى إثرها نقل رئيس الوزراء فيكو إلى المستشفى.وذكرت صحيفة "برافدا" المحلية أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أصيب خلال إطلاق النار، وتم اعتقال المهاجم.وبحسب تقارير إعلامية، أطلقت عدة أعيرة نارية بعد الاجتماع عندما خرج السياسي إلى الجمهور، ويتم الآن نقله إلى مستشفى في براتيسلافا بطائرة هليكوبتر.الجدير بالذكر أن فيكو تحدث مرارًا وتكرارًا ضد تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأشار أيضًا إلى أنه لا يدعم عضوية هذا البلد في الناتو وسيستخدم حق النقض إذا تم النظر في مثل هذه القضية.

https://sarabic.ae/20240515/بوتين-لرئيسة-سلوفاكيا-أطلب-منكم-أن-تبلغوا-رئيس-الوزراء-فيكو-بدعمنا-الصادق-وتمنياتنا-له-بالشفاء--1088869655.html

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