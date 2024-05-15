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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/وزير-الدفاع-البريطاني-لندن-لا-ترى-ضرورة-لإرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1088875249.html
وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أنه لا يرى أنه من الضروري إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ومن غير المرجح أن يقترح القيام بذلك في المستقبل. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T18:50+0000
2024-05-15T18:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شابس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "أنا لا أقترح، ولا أعتقد أنه من المحتمل أن أقترح نشر قوات في أوكرانيا، الأولوية حاليًا يجب أن تولى لتدريب وتمويل القوات الأوكرانية".ومع ذلك، أعرب عن وجهة نظر مفادها بأن الغرب بحاجة إلى "التأكد من حصول حلفاء أوكرانيا على التمويل المناسب والتدريب المناسب... وحصولهم على جميع المعدات التي يحتاجون إليها".وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الاتحادية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خطاب باريس ولندن بشأن إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا بالخطير.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-وتضرب-أهدافا-في-135-منطقة-أوكرانية---1088858991.html
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روسيا, بريطانيا, العالم
روسيا, بريطانيا, العالم

وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

18:50 GMT 15.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthوزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس
وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أنه لا يرى أنه من الضروري إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ومن غير المرجح أن يقترح القيام بذلك في المستقبل.
وقال شابس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "أنا لا أقترح، ولا أعتقد أنه من المحتمل أن أقترح نشر قوات في أوكرانيا، الأولوية حاليًا يجب أن تولى لتدريب وتمويل القوات الأوكرانية".
ومع ذلك، أعرب عن وجهة نظر مفادها بأن الغرب بحاجة إلى "التأكد من حصول حلفاء أوكرانيا على التمويل المناسب والتدريب المناسب... وحصولهم على جميع المعدات التي يحتاجون إليها".
ووفقا للوزير، فإن الدول الغربية لا تحتاج إلى التوصل إلى طرق جديدة لمساعدة أوكرانيا، بل تحتاج إلى تعزيز الدعم الحالي.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" وتضرب أهدافا في 135 منطقة أوكرانية
11:38 GMT

وفي وقت سابق، أعلنت لندن أنها ستقدم لكييف 3 مليارات جنيه إسترليني من "المساعدات العسكرية" سنويا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الاتحادية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.
ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خطاب باريس ولندن بشأن إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا بالخطير.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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