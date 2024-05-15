https://sarabic.ae/20240515/وزير-الدفاع-البريطاني-لندن-لا-ترى-ضرورة-لإرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1088875249.html

وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أنه لا يرى أنه من الضروري إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ومن غير المرجح أن يقترح القيام بذلك في المستقبل. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T18:50+0000

2024-05-15T18:50+0000

2024-05-15T18:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال شابس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "أنا لا أقترح، ولا أعتقد أنه من المحتمل أن أقترح نشر قوات في أوكرانيا، الأولوية حاليًا يجب أن تولى لتدريب وتمويل القوات الأوكرانية".ومع ذلك، أعرب عن وجهة نظر مفادها بأن الغرب بحاجة إلى "التأكد من حصول حلفاء أوكرانيا على التمويل المناسب والتدريب المناسب... وحصولهم على جميع المعدات التي يحتاجون إليها".وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الاتحادية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خطاب باريس ولندن بشأن إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا بالخطير.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-وتضرب-أهدافا-في-135-منطقة-أوكرانية---1088858991.html

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