"عارض تسليح أوكرانيا وانضمامها إلى الناتو".. تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لمحاولة اغتيال.. صور وفيديو
13:12 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 16:45 GMT 15.05.2024)
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
© AP Photo / Petr David Josek
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ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أصيب بطلق ناري وتم اعتقال المهاجم.
ووفقا للمصادر الإعلامية المحلية، فإنه أُطلقت عدة طلقات نارية بعد اجتماع لمجلس الوزراء السلوفاكي، وعلى إثرها نقل رئيس الوزراء فيكو إلى المستشفى.
وذكرت صحيفة "برافدا" المحلية أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أصيب خلال إطلاق النار، وتم اعتقال المهاجم.
وسائل إعلام سلوفاكية تنشر فيديو للحظات الأولى بعد عملية إطلاق النار تجاه رئيس الوزراء روبرت فيكو.. تظهر اللقطات رئيس الوزراء الجريح وهو يوضع في سيارة لنقله إلى المستشفى https://t.co/x98h6jIt7i pic.twitter.com/sTfohcSwgO— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2024
وجاء في المنشور: "أصيب روبرت فيكو بعد انسحاب القوات الحكومية، وأطلق المهاجم النار عدة مرات، واعتقلته الشرطة".
وبحسب تقارير إعلامية، أطلقت عدة أعيرة نارية بعد الاجتماع عندما خرج السياسي إلى الجمهور، ويتم الآن نقله إلى مستشفى في براتيسلافا بطائرة هليكوبتر.
الجدير بالذكر أن فيكو تحدث مرارًا وتكرارًا ضد تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأشار أيضًا إلى أنه لا يدعم عضوية هذا البلد في الناتو وسيستخدم حق النقض إذا تم النظر في مثل هذه القضية.