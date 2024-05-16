https://sarabic.ae/20240516/إطلاق-خطة-لاعتماد-خدمات-الحلال-في-روسيا-1088884539.html

إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا

إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا

سبوتنيك عربي

سيتم إطلاق خطة لاعتماد هيئات إصدار شهادات خدمات الحلال في روسيا، وستطلق خدمة الاعتماد الفيدرالية مخططًا لفحص الهيئات للحصول على شهادات خدمات الحلال. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T07:55+0000

2024-05-16T07:55+0000

2024-05-16T07:55+0000

قمة قازان

روسيا

العالم

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وذكر نازاري سكريبنيك، رئيس "خدمة الاعتماد الفيدرالية"، أنه في سبتمبر/أيلول 2025، ستطلق خطة اعتماد للهيئات التي تصدر شهادات الحلال للمشاركين في الخدمات السياحية، بما في ذلك الفنادق.واضاف: "وسيؤدي ذلك إلى زيادة ثقة المستهلكين في نتائج تقييم امتثال خدمات الحلال للمتطلبات المحددة، وهذا بدوره سيزيد من أداء رفع مؤشرات السياحة الداخلية والخارجية".وانطلقت، يوم أمس الأربعاء، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.

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