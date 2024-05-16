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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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كواليس السينما
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https://sarabic.ae/20240516/إطلاق-خطة-لاعتماد-خدمات-الحلال-في-روسيا-1088884539.html
إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا
إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا
سبوتنيك عربي
سيتم إطلاق خطة لاعتماد هيئات إصدار شهادات خدمات الحلال في روسيا، وستطلق خدمة الاعتماد الفيدرالية مخططًا لفحص الهيئات للحصول على شهادات خدمات الحلال. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T07:55+0000
2024-05-16T07:55+0000
قمة قازان
روسيا
العالم
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وذكر نازاري سكريبنيك، رئيس "خدمة الاعتماد الفيدرالية"، أنه في سبتمبر/أيلول 2025، ستطلق خطة اعتماد للهيئات التي تصدر شهادات الحلال للمشاركين في الخدمات السياحية، بما في ذلك الفنادق.واضاف: "وسيؤدي ذلك إلى زيادة ثقة المستهلكين في نتائج تقييم امتثال خدمات الحلال للمتطلبات المحددة، وهذا بدوره سيزيد من أداء رفع مؤشرات السياحة الداخلية والخارجية".وانطلقت، يوم أمس الأربعاء، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.
https://sarabic.ae/20240515/الرئيس-الإيراني-يشارك-في-قمة-بريكس-التي-تعقد-في-قازان--1088859737.html
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قمة قازان, روسيا, العالم
قمة قازان, روسيا, العالم

إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا

07:55 GMT 16.05.2024
© Sputnik . /ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح جناح للعلامة التجارية لمنتجات "حلال" ضمن التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
افتتاح جناح للعلامة التجارية لمنتجات حلال ضمن التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . /ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
/
الانتقال إلى بنك الصور
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سيتم إطلاق خطة لاعتماد هيئات إصدار شهادات خدمات الحلال في روسيا، وستطلق خدمة الاعتماد الفيدرالية مخططًا لفحص الهيئات للحصول على شهادات خدمات الحلال.
وذكر نازاري سكريبنيك، رئيس "خدمة الاعتماد الفيدرالية"، أنه في سبتمبر/أيلول 2025، ستطلق خطة اعتماد للهيئات التي تصدر شهادات الحلال للمشاركين في الخدمات السياحية، بما في ذلك الفنادق.

وقال سكريبنيك في المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024": "ستطلق خدمة الاعتماد الفيدرالية برنامج اعتماد هيئات منح شهادات خدمات السياحة الحلال في سبتمبر 2025".

واضاف: "وسيؤدي ذلك إلى زيادة ثقة المستهلكين في نتائج تقييم امتثال خدمات الحلال للمتطلبات المحددة، وهذا بدوره سيزيد من أداء رفع مؤشرات السياحة الداخلية والخارجية".

ووفقًا له، من بين 20 ألف فندق في روسيا، أعلن 13 فندقًا في موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي عن امتثالها لمتطلبات الحلال.

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في قازان
أمس, 12:07 GMT
وانطلقت، يوم أمس الأربعاء، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.

ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري.

وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.
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