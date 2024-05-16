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https://sarabic.ae/20240516/النقد-الدولي-يحذر-من-المخاطر-الناجمة-عن-الخطط-الغربية-بشأن-الأصول-الروسية-1088903879.html
النقد الدولي يحذر من المخاطر الناجمة عن الخطط الغربية بشأن الأصول الروسية
النقد الدولي يحذر من المخاطر الناجمة عن الخطط الغربية بشأن الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
صرّحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الخطط الغربية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إما عن طريق مصادرة الأموال... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T15:27+0000
2024-05-16T15:27+0000
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وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي عندما سألتها وكالة "سبوتنيك" عن خطط الغرب لاستخدام الأصول المجمدة: "من المهم بالنسبة للصندوق أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها أساس قانوني كاف وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".وفي معرض تقييمها لاحتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول على مستوى مجموعة السبع في إطار الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في إيطاليا، أكدت كوزاك أن القرار يجب أن يتم اتخاذه في المحاكم والسلطات القضائية المختصة.وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.إعلام: مجموعة السبع توقفت عن مناقشة المصادرة الكاملة للأصول الروسيةوفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
https://sarabic.ae/20240508/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-نظام-كييف-عسكريا---1088646791.html
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النقد الدولي يحذر من المخاطر الناجمة عن الخطط الغربية بشأن الأصول الروسية

15:27 GMT 16.05.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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صرّحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الخطط الغربية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إما عن طريق مصادرة الأموال بشكل مباشر أو استخدام العائدات منها، قد تؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي.
وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي عندما سألتها وكالة "سبوتنيك" عن خطط الغرب لاستخدام الأصول المجمدة: "من المهم بالنسبة للصندوق أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها أساس قانوني كاف وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".
وفي معرض تقييمها لاحتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول على مستوى مجموعة السبع في إطار الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في إيطاليا، أكدت كوزاك أن القرار يجب أن يتم اتخاذه في المحاكم والسلطات القضائية المختصة.
الاتحاد الأوروبي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام الأصول الروسية لمساعدة نظام كييف عسكريا
8 مايو, 14:27 GMT
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
إعلام: مجموعة السبع توقفت عن مناقشة المصادرة الكاملة للأصول الروسية
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
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