https://sarabic.ae/20240516/باحث-لـسبوتنيك-واشنطن-وكييف-تقفان-وراء-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا--1088900632.html
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
توقّع الباحث في الشؤون الدولية والأوروبية، يحيى حرب، "وقوف نظام كييف النازي وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو". 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T14:24+0000
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ورجّح الباحث حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تكون الاستخبارات الأمريكية المحرض الأول على تنفيذ تلك العملية"، مذكّرا بأنّ "واشنطن دعمت كييف في السابق لتنفيذ عمليات مشابهة".ورأى الباحث حرب أنّه "من المستغرب حصول محاولة اغتيال في دولة ديمقراطية من الدول الأوروبية الناشئة"، موضحًا أنّ "الخطوة تهدد حرية بلدان القارة العجوز".وبيّن أنّ "هناك إجماعا على وجود خطاب سياسي تحريضي لنشر الكراهية في سلوفاكيا وغيرها من البلدان الأوروبية، ما دفع للوصول إلى النتيجة الكارثية تلك (محاولة الاغتيال)".وأضاف: "كان موقف فيكو من الحرب بأوكرانيا واضحا، وقد صرح عدة مرات بوجود مجموعات نازية تحكم وتقاتل إلى جانب نظام كييف، إضافة إلى تهديده باستخدام الفيتو ضد انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".ونوّه الباحث بأنّ "رئيس وزراء سلوفاكيا هو أول من أيد انضمام القرم والدونباس لدولة روسيا الاتحادية، واعتبر أنّ القرار اتُخذ بديمقراطية مطلقة، وانتقد انخراط الغرب في حرب غير مبررة ضد موسكو".أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الخميس، بأن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يوافق على تصرفات مجلس الوزراء في البلاد، بما في ذلك معارضة وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال شوتاي إيشتوك، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية.وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أمس الأربعاء، لإطلاق نار اصيب على أثره بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى وتم اعتقال المهاجم.
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https://sarabic.ae/20240516/منفذ-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-ينتقد-وقف-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1088900379.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا
حصري
توقّع الباحث في الشؤون الدولية والأوروبية، يحيى حرب، "وقوف نظام كييف النازي وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو".
ورجّح الباحث حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تكون الاستخبارات الأمريكية المحرض الأول على تنفيذ تلك العملية"، مذكّرا بأنّ "واشنطن دعمت كييف في السابق لتنفيذ عمليات مشابهة".
وأكد أنّ "الإدارة الأمريكية لطالما سعت لزعزعة استقرار أمن القارة الأوروبية"، وأنّها "تبنت المواقف الأوكرانية التي دعت إلى تنفيذ محاولات إرهابية تحريضية وكارثية".
ورأى الباحث حرب أنّه "من المستغرب حصول محاولة اغتيال في دولة ديمقراطية من الدول الأوروبية الناشئة"، موضحًا أنّ "الخطوة تهدد حرية بلدان القارة العجوز".
وقال: "دوافع محاولة الاغتيال سياسية، وهذا ما أكده كل من الرئيسة السلوفاكية ونائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزيري الداخلية والدفاع".
وبيّن أنّ "هناك إجماعا على وجود خطاب سياسي تحريضي لنشر الكراهية في سلوفاكيا وغيرها من البلدان الأوروبية، ما دفع للوصول إلى النتيجة الكارثية تلك (محاولة الاغتيال)".
وأوضح الباحث حرب أنّ "سبب تنفيذ تلك المحاولة يكمن خلف الشخصية الوطنية لرئيس الوزراء السلوفاكي وسعيه الدائم لتحقيق مصالح بلاده والابتعاد عن التبعية العمياء لسياسيات الغرب والاتحاد الأوروبي، فضلا عن علاقاته الوثيقة بروسيا".
وأضاف: "كان موقف فيكو من الحرب بأوكرانيا واضحا، وقد صرح عدة مرات بوجود مجموعات نازية تحكم وتقاتل إلى جانب نظام كييف، إضافة إلى تهديده باستخدام الفيتو ضد انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".
وقال حرب: "فيكو اعتبر أنّ زيلينسكي تسبب بحرب كانت أوروبا بغنى عن خوضها ضد روسيا"، مشيرًا إلى أنّه "دعا للتفاهم مع الجانب الروسي والجلوس على طاولة المفاوضات بشكل سلمي لإنهاء الحرب".
ونوّه الباحث بأنّ "رئيس وزراء سلوفاكيا هو أول من أيد انضمام القرم والدونباس لدولة روسيا الاتحادية، واعتبر أنّ القرار اتُخذ بديمقراطية مطلقة، وانتقد انخراط الغرب في حرب غير مبررة ضد موسكو".
أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الخميس، بأن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يوافق على تصرفات مجلس الوزراء في البلاد، بما في ذلك معارضة وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال الوزير في مؤتمر صحيفي: "وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتدخل في عمل التلفزيون العام، واستقالة رئيس المجلس القضائي - كانت هذه هي الأسباب التي قدمها المشتبه به، وحول عدم اتفاقه مع الحكومة ولماذا قرر التصرف في هذا الأمر، ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة الذي يختلف معه".
وفي وقت سابق، قال شوتاي إيشتوك، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية.
وقال شوتاي إيشتوك للصحفيين: "كانت محاولة الاغتيال هذه ذات دوافع سياسية".
وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أمس الأربعاء، لإطلاق نار اصيب على أثره بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى وتم اعتقال المهاجم.