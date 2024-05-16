باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240516/باحث-لـسبوتنيك-واشنطن-وكييف-تقفان-وراء-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا--1088900632.html
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
توقّع الباحث في الشؤون الدولية والأوروبية، يحيى حرب، "وقوف نظام كييف النازي وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو". 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T14:24+0000
2024-05-16T14:24+0000
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:275:2667:1775_1920x0_80_0_0_7a1d52198dab3cb917e11b7451b5af1d.jpg
ورجّح الباحث حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تكون الاستخبارات الأمريكية المحرض الأول على تنفيذ تلك العملية"، مذكّرا بأنّ "واشنطن دعمت كييف في السابق لتنفيذ عمليات مشابهة".ورأى الباحث حرب أنّه "من المستغرب حصول محاولة اغتيال في دولة ديمقراطية من الدول الأوروبية الناشئة"، موضحًا أنّ "الخطوة تهدد حرية بلدان القارة العجوز".وبيّن أنّ "هناك إجماعا على وجود خطاب سياسي تحريضي لنشر الكراهية في سلوفاكيا وغيرها من البلدان الأوروبية، ما دفع للوصول إلى النتيجة الكارثية تلك (محاولة الاغتيال)".وأضاف: "كان موقف فيكو من الحرب بأوكرانيا واضحا، وقد صرح عدة مرات بوجود مجموعات نازية تحكم وتقاتل إلى جانب نظام كييف، إضافة إلى تهديده باستخدام الفيتو ضد انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".ونوّه الباحث بأنّ "رئيس وزراء سلوفاكيا هو أول من أيد انضمام القرم والدونباس لدولة روسيا الاتحادية، واعتبر أنّ القرار اتُخذ بديمقراطية مطلقة، وانتقد انخراط الغرب في حرب غير مبررة ضد موسكو".أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الخميس، بأن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يوافق على تصرفات مجلس الوزراء في البلاد، بما في ذلك معارضة وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال شوتاي إيشتوك، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية.وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أمس الأربعاء، لإطلاق نار اصيب على أثره بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى وتم اعتقال المهاجم.
https://sarabic.ae/20240515/تصويت-برأيك-من-يقف-خلف-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-الذي-عارض-تسليح-أوكرانيا؟-1088866516.html
https://sarabic.ae/20240516/منفذ-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-ينتقد-وقف-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1088900379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:25:2667:2025_1920x0_80_0_0_cb8877e1e65d6d5ae6a9682fac06bb26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

14:24 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
توقّع الباحث في الشؤون الدولية والأوروبية، يحيى حرب، "وقوف نظام كييف النازي وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو".
ورجّح الباحث حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تكون الاستخبارات الأمريكية المحرض الأول على تنفيذ تلك العملية"، مذكّرا بأنّ "واشنطن دعمت كييف في السابق لتنفيذ عمليات مشابهة".

وأكد أنّ "الإدارة الأمريكية لطالما سعت لزعزعة استقرار أمن القارة الأوروبية"، وأنّها "تبنت المواقف الأوكرانية التي دعت إلى تنفيذ محاولات إرهابية تحريضية وكارثية".

ورأى الباحث حرب أنّه "من المستغرب حصول محاولة اغتيال في دولة ديمقراطية من الدول الأوروبية الناشئة"، موضحًا أنّ "الخطوة تهدد حرية بلدان القارة العجوز".
لحظة تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لمحاولة اغتيال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
تصويت... برأيك من يقف خلف محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا الذي عارض تسليح أوكرانيا؟
أمس, 15:05 GMT

وقال: "دوافع محاولة الاغتيال سياسية، وهذا ما أكده كل من الرئيسة السلوفاكية ونائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزيري الداخلية والدفاع".

وبيّن أنّ "هناك إجماعا على وجود خطاب سياسي تحريضي لنشر الكراهية في سلوفاكيا وغيرها من البلدان الأوروبية، ما دفع للوصول إلى النتيجة الكارثية تلك (محاولة الاغتيال)".

وأوضح الباحث حرب أنّ "سبب تنفيذ تلك المحاولة يكمن خلف الشخصية الوطنية لرئيس الوزراء السلوفاكي وسعيه الدائم لتحقيق مصالح بلاده والابتعاد عن التبعية العمياء لسياسيات الغرب والاتحاد الأوروبي، فضلا عن علاقاته الوثيقة بروسيا".

وأضاف: "كان موقف فيكو من الحرب بأوكرانيا واضحا، وقد صرح عدة مرات بوجود مجموعات نازية تحكم وتقاتل إلى جانب نظام كييف، إضافة إلى تهديده باستخدام الفيتو ضد انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
منفذ محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد وقف الحكومة الدعم العسكري لأوكرانيا
13:41 GMT

وقال حرب: "فيكو اعتبر أنّ زيلينسكي تسبب بحرب كانت أوروبا بغنى عن خوضها ضد روسيا"، مشيرًا إلى أنّه "دعا للتفاهم مع الجانب الروسي والجلوس على طاولة المفاوضات بشكل سلمي لإنهاء الحرب".

ونوّه الباحث بأنّ "رئيس وزراء سلوفاكيا هو أول من أيد انضمام القرم والدونباس لدولة روسيا الاتحادية، واعتبر أنّ القرار اتُخذ بديمقراطية مطلقة، وانتقد انخراط الغرب في حرب غير مبررة ضد موسكو".
أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الخميس، بأن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يوافق على تصرفات مجلس الوزراء في البلاد، بما في ذلك معارضة وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال الوزير في مؤتمر صحيفي: "وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتدخل في عمل التلفزيون العام، واستقالة رئيس المجلس القضائي - كانت هذه هي الأسباب التي قدمها المشتبه به، وحول عدم اتفاقه مع الحكومة ولماذا قرر التصرف في هذا الأمر، ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة الذي يختلف معه".

وفي وقت سابق، قال شوتاي إيشتوك، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية.
وقال شوتاي إيشتوك للصحفيين: "كانت محاولة الاغتيال هذه ذات دوافع سياسية".
وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أمس الأربعاء، لإطلاق نار اصيب على أثره بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى وتم اعتقال المهاجم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала