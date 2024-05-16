https://sarabic.ae/20240516/باحث-لـسبوتنيك-واشنطن-وكييف-تقفان-وراء-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا--1088900632.html

باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن وكييف تقفان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

سبوتنيك عربي

توقّع الباحث في الشؤون الدولية والأوروبية، يحيى حرب، "وقوف نظام كييف النازي وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو". 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T14:24+0000

2024-05-16T14:24+0000

2024-05-16T14:24+0000

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ورجّح الباحث حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تكون الاستخبارات الأمريكية المحرض الأول على تنفيذ تلك العملية"، مذكّرا بأنّ "واشنطن دعمت كييف في السابق لتنفيذ عمليات مشابهة".ورأى الباحث حرب أنّه "من المستغرب حصول محاولة اغتيال في دولة ديمقراطية من الدول الأوروبية الناشئة"، موضحًا أنّ "الخطوة تهدد حرية بلدان القارة العجوز".وبيّن أنّ "هناك إجماعا على وجود خطاب سياسي تحريضي لنشر الكراهية في سلوفاكيا وغيرها من البلدان الأوروبية، ما دفع للوصول إلى النتيجة الكارثية تلك (محاولة الاغتيال)".وأضاف: "كان موقف فيكو من الحرب بأوكرانيا واضحا، وقد صرح عدة مرات بوجود مجموعات نازية تحكم وتقاتل إلى جانب نظام كييف، إضافة إلى تهديده باستخدام الفيتو ضد انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".ونوّه الباحث بأنّ "رئيس وزراء سلوفاكيا هو أول من أيد انضمام القرم والدونباس لدولة روسيا الاتحادية، واعتبر أنّ القرار اتُخذ بديمقراطية مطلقة، وانتقد انخراط الغرب في حرب غير مبررة ضد موسكو".أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الخميس، بأن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يوافق على تصرفات مجلس الوزراء في البلاد، بما في ذلك معارضة وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال شوتاي إيشتوك، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية.وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أمس الأربعاء، لإطلاق نار اصيب على أثره بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى وتم اعتقال المهاجم.

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