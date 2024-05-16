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https://sarabic.ae/20240516/منفذ-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-ينتقد-وقف-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1088900379.html
منفذ محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد وقف الحكومة الدعم العسكري لأوكرانيا
منفذ محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد وقف الحكومة الدعم العسكري لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الخميس، بأن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يوافق على تصرفات مجلس الوزراء في البلاد،... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T13:41+0000
2024-05-16T13:42+0000
العالم
سلوفاكيا
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وقال الوزير في مؤتمر صحيفي: "وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتدخل في عمل التلفزيون العام، واستقالة رئيس المجلس القضائي - كانت هذه هي الأسباب التي قدمها المشتبه به، وحول عدم اتفاقه مع الحكومة ولماذا قرر التصرف في هذا الأمر، ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة الذي يختلف معه".وفي وقت سابق، قال شوتاي إيشتوك، ، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية.وأضاف الوزير: "خلال محاولة الاغتيال، أطلق المهاجم خمس طلقات، ورئيس الوزراء في حالة حرجة، ولا يزال في غرفة العمليات".وذكرت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أصيب بطلق ناري وتم اعتقال المهاجم.الجدير بالذكر أن فيكو تحدث مرارًا وتكرارًا ضد تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأشار أيضًا إلى أنه لا يدعم عضوية هذا البلد في الناتو وسيستخدم حق النقض إذا تم النظر في مثل هذه القضية.
https://sarabic.ae/20240515/-إصابة-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-بإطلاق-نار-واعتقال-المهاجم-1088861035.html
https://sarabic.ae/20240515/تصويت-برأيك-من-يقف-خلف-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-الذي-عارض-تسليح-أوكرانيا؟-1088866516.html
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العالم, سلوفاكيا

منفذ محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد وقف الحكومة الدعم العسكري لأوكرانيا

13:41 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 13:42 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
أفاد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك، اليوم الخميس، بأن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يوافق على تصرفات مجلس الوزراء في البلاد، بما في ذلك معارضة وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال الوزير في مؤتمر صحيفي: "وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتدخل في عمل التلفزيون العام، واستقالة رئيس المجلس القضائي - كانت هذه هي الأسباب التي قدمها المشتبه به، وحول عدم اتفاقه مع الحكومة ولماذا قرر التصرف في هذا الأمر، ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة الذي يختلف معه".

وأشار إلى أن مطلق النار تصرف بمفرده، وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنه لا يرتبط بجماعات متطرفة.

رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
"عارض تسليح أوكرانيا وانضمامها إلى الناتو".. تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لمحاولة اغتيال.. صور وفيديو
أمس, 13:12 GMT
وفي وقت سابق، قال شوتاي إيشتوك، ، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كانت لدوافع سياسية.

وقال شوتاي إيشتوك للصحفيين: "كانت محاولة الاغتيال هذه ذات دوافع سياسية".

وأضاف الوزير: "خلال محاولة الاغتيال، أطلق المهاجم خمس طلقات، ورئيس الوزراء في حالة حرجة، ولا يزال في غرفة العمليات".
لحظة تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لمحاولة اغتيال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
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أمس, 15:05 GMT
وذكرت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أصيب بطلق ناري وتم اعتقال المهاجم.

ووفقا للمصادر الإعلامية المحلية، فإنه أُطلقت عدة طلقات نارية بعد اجتماع لمجلس الوزراء السلوفاكي، وعلى إثرها نقل رئيس الوزراء فيكو إلى المستشفى.

الجدير بالذكر أن فيكو تحدث مرارًا وتكرارًا ضد تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأشار أيضًا إلى أنه لا يدعم عضوية هذا البلد في الناتو وسيستخدم حق النقض إذا تم النظر في مثل هذه القضية.
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