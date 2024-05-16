https://sarabic.ae/20240516/بايدن-يرفض-اقتراح-ترامب-بإجراء-مناظرة-ثالثة-1088882122.html
بايدن يرفض اقتراح ترامب بإجراء مناظرة ثالثة
بايدن يرفض اقتراح ترامب بإجراء مناظرة ثالثة
سبوتنيك عربي
قالت جين ديلون، رئيسة حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحملة رفضت اقتراح سلفه دونالد ترامب بإجراء ثلاث جولات من المناظرات. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T06:29+0000
2024-05-16T06:29+0000
2024-05-16T06:30+0000
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وقالت ديلون في بيان: "لا مزيد من الألعاب، لا مزيد من الفوضى، لا مزيد من المناقشات حول المناظرات".وأضافت: "لدى دونالد ترامب تاريخ طويل في اللعب بالمناظرات، الشكوى من القواعد، وخرق القواعد، والانسحاب في اللحظة الأخيرة، وعدم الحضور - وهو ما فعله مرارًا وتكرارًا في محاولاته الثلاث ليصبح رئيسًا".أفادت التقارير أن بايدن وترامب اتفقا على المشاركة في جولتين من المناظرات قبل الانتخابات الرئاسية: في 27 يونيو و10 سبتمبر. كان الرئيس السابق يؤيد إجراء المزيد من الجولات، لكنه قال إنه يشك في أن بايدن سيحضر المناظرة.
https://sarabic.ae/20240505/ترامب-يشبه-إدارة-بايدن-بـجستابو-هتلر-1088561394.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يرفض اقتراح ترامب بإجراء مناظرة ثالثة
06:29 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 06:30 GMT 16.05.2024)
قالت جين ديلون، رئيسة حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحملة رفضت اقتراح سلفه دونالد ترامب بإجراء ثلاث جولات من المناظرات.
وقالت ديلون في بيان: "لا مزيد من الألعاب، لا مزيد من الفوضى، لا مزيد من المناقشات حول المناظرات".
ووفقًا لرئيسة حملة بايدن، فقد أعرب الرئيس الحالي عن شروطه وقبلها منافسه.
وأضافت: "لدى دونالد ترامب تاريخ طويل في اللعب بالمناظرات، الشكوى من القواعد، وخرق القواعد، والانسحاب في اللحظة الأخيرة، وعدم الحضور - وهو ما فعله مرارًا وتكرارًا في محاولاته الثلاث ليصبح رئيسًا".
أفادت التقارير أن بايدن وترامب اتفقا على المشاركة في جولتين من المناظرات قبل الانتخابات الرئاسية: في 27 يونيو و10 سبتمبر. كان الرئيس السابق يؤيد إجراء المزيد من الجولات، لكنه قال إنه يشك في أن بايدن سيحضر المناظرة.