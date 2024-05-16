https://sarabic.ae/20240516/بث-مباشر-للقمة-العربية-الـ33-في-البحرين-ملفات-ساخنة-على-طاولة-النقاش-1088893357.html

بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش

بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش

سبوتنيك عربي

في ظروف إقليمية استثنائية، تنطلق القمة العربية الثالثة والثلاثين، للمرة الأولى في البحرين، وهي الثانية منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول،... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T10:36+0000

2024-05-16T10:36+0000

2024-05-16T11:22+0000

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وبحسب ما أعلنته جامعة الدول العربية، سيناقش الزعماء المشاركون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، كالوضع في أوكرانيا والأمن القومي العربي، والحرب في السودان، والوضع في سوريا ولبنان، لكن الملف الذي سينال نصيب الأسد هو الوضع الكارثي في قطاع غزة.- كان وكيل وزارة الشؤون السياسية في الخارجية البحرينية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أكد أن "القمة العربية 33 تلتئم في ظرف استثنائي حرج وتوقيت صعب وذلك بالنظر لحجم التحديات التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار، وتدمير البنى التحتية في ظل ازدواجية المعايير الدولية ".- من جهته، أضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح إعلامي "إن ملفي وقف إطلاق النار والحرب في غزة سيحتلان مكانا متقدما على أجندة القمة بكل تأكيد". - وصول ولي العهد السعودي إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش القمة العربية.- فيديو لقصر "الصخير" في المنامة الذي يستضيف القادة العرب في قمة البحرين 2024- حضور إعلامي عربي كبير... عدسة "سبوتنيك" ترصد الأجواء داخل المركز الإعلامي لتغطية القمة العربية الـ 33 في البحرين قبيل انطلاق جلساتها- استمرار توافد القادة العرب إلى المنامة... لقطات لوصول أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في القمة العربية الـ 33- بدء كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة العربية ولي العهد السعودي:- ولي العهد السعودي: المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة- ولي العهد السعودي: نطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة - ولي العهد السعودي: المملكة دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة - ولي العهد السعودي: نطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزةلي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: - المملكة أطلقت حملة شعبية تجاوزت 700 مليون ريال سعودي وسيرت جسور جوية وبحرية ودعمت الجهود الدولية لمساعدة الأشقاء في فلسطين- نطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، وندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها- المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، وندعو إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية- سلَّم ولي العهد السعودي أعمال القمة العربية إلى العاهل البحريني - ملك البحرين: مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه- ملك البحرين: منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي للفلسطينيين- بدء كلمة الأمين العام للجامعة العربية في قمة البحرين- أبو الغيط: إسرائيل تواصل عمليات التطهير العرقي في غزة بقوة السلاح- أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على غزة أبرز أهمية الإنهاء الفوري للاحتلال- أبو الغيط: نطالب بمؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية حل الدولتين- أبو الغيط: يجب وضع مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية

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