بدعوة نظيره الصيني فلاديمير بوتين في زيارة رسمية إلى الصين
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأكد بوتين خلال مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عشية الزيارة على أن الصين ستكون أول دولة يزورها بعد التنصيب بسبب المستوى العالي غير المسبوق للشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين.
وفي حديثه عن العلاقات الروسية الصينية، أشار بوتين إلى أن مستقبل هذه العلاقات تحدده الرغبة المشتركة في بناء نظام عالمي عادل، والرغبة في التنمية والازدهار.
ووفقا له، اختارت موسكو وبكين منذ فترة طويلة علاقات اقتصادية متساوية ومتبادلة المنفعة، ولدى البلدين نفس المواقف بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي.
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© Sputnik . Alexander Ryumin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائبة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية شن يتشين خلال مراسم الاستقبال في بكين، الصين 16 مايو 2024
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© Sputnik . Alexander Ryumin/POOL/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائبة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية شن يتشين خلال مراسم الاستقبال في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف (يسار) ونائب رئيس الإدارة الرئاسية مكسيم أوريشكين خلال حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانانم في بكين، الصين 16 مايو2024
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وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف (يسار) ونائب رئيس الإدارة الرئاسية مكسيم أوريشكين خلال حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانانم في بكين، الصين 16 مايو2024
© AP Photo / Andy Wongمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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© AP Photo / Andy Wong
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Mihail Metzel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
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© Sputnik . Mihail Metzel/POOL/
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© AP Photo / Andy Wongمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
11/12
© AP Photo / Andy Wong
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
12/12
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024