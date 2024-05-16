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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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كواليس السينما
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بوتين: روسيا والصين تعملان معا من أجل خلق نظام عالمي عادل
بوتين: روسيا والصين تعملان معا من أجل خلق نظام عالمي عادل
سبوتنيك عربي
قال الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والصين تعملان معا من أجل إنشاء نظام عالمي عادل يقوم على القانون الدولي وتوازن مصالح جميع الدول. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T07:19+0000
2024-05-16T07:19+0000
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وقال بوتين عقب نتائج المفاوضات الروسية الصينية: "ينتهج كلا البلدين سياسة خارجية مستقلة وقائمة بذاتها. ونحن نعمل متضامنين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديمقراطية، والذي ينبغي أن يقوم على الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والقانون الدولي، والتنوع الثقافي والحضاري، والتوازن المحسوب لمصالح جميع المشاركين في المجتمع العالمي". وأضاف: "لقد اكتسبنا معًا خبرات مفيدة في شراكة متعددة الأوجه ومفيدة للجانبين، ويتضمن تراثنا المشترك العديد من الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات".ووفقا لبوتين فإن روسيا والصين "لديهما خطط محددة لتعميق العمل في التعاون بمجال الطاقة".وقال: "أود بشكل خاص أن أشير إلى البيان المشترك الذي اعتمدناه، والذي حدد أهدافًا جديدة واسعة النطاق ومبادئ توجيهية طويلة المدى لتطوير مجمع العلاقات الروسية الصينية بأكمله".وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بكين وموسكو تدافعان عن نظام عالمي قائم على القانون الدولي وستدعمان ظهور عالم متعدد الأقطاب".وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة".وشكر بوتين رئيس جمهورية الصين الشعبية وجميع الصينيين على الترحيب الحار.
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

بوتين: روسيا والصين تعملان معا من أجل خلق نظام عالمي عادل

07:19 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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قال الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والصين تعملان معا من أجل إنشاء نظام عالمي عادل يقوم على القانون الدولي وتوازن مصالح جميع الدول.
وقال بوتين عقب نتائج المفاوضات الروسية الصينية: "ينتهج كلا البلدين سياسة خارجية مستقلة وقائمة بذاتها. ونحن نعمل متضامنين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديمقراطية، والذي ينبغي أن يقوم على الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والقانون الدولي، والتنوع الثقافي والحضاري، والتوازن المحسوب لمصالح جميع المشاركين في المجتمع العالمي".

وأشار إلى أن المفاوضات أظهرت مرة أخرى أن نهج روسيا والصين تجاه العديد من المشاكل الدولية والإقليمية متقاربة أو متطابقة.

وأضاف: "لقد اكتسبنا معًا خبرات مفيدة في شراكة متعددة الأوجه ومفيدة للجانبين، ويتضمن تراثنا المشترك العديد من الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات".

وأوضح بوتين أن "الأصدقاء الصينيين تمكنوا من خلق أجواء ودية ودافئة وكذلك أجواء عملية وموسكو وبكين توليان أهمية كبيرة للشراكة بين البلدين كنموذج لعلاقات الدول المتجاورة".

ووفقا لبوتين فإن روسيا والصين "لديهما خطط محددة لتعميق العمل في التعاون بمجال الطاقة".
وقال: "أود بشكل خاص أن أشير إلى البيان المشترك الذي اعتمدناه، والذي حدد أهدافًا جديدة واسعة النطاق ومبادئ توجيهية طويلة المدى لتطوير مجمع العلاقات الروسية الصينية بأكمله".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
بوتين: موسكو وبكين تكتسبان قدرا كبيرا من التعاون العملي
04:34 GMT
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بكين وموسكو تدافعان عن نظام عالمي قائم على القانون الدولي وستدعمان ظهور عالم متعدد الأقطاب".

وأضاف: "الصين على استعداد لمواصلة لعب دور في إرساء السلام والاستقرار في القارة الأوروبية. موقف بكين من أوكرانيا واضح وثابت".

وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة".
وشكر بوتين رئيس جمهورية الصين الشعبية وجميع الصينيين على الترحيب الحار.
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