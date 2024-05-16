https://sarabic.ae/20240516/جنرال-أوكراني-القوات-الأوكرانية-تضطر-إلى-نقل-قواتها-من-أفدييفكا-إلى-خاركوف-1088880964.html

جنرال أوكراني: القوات الأوكرانية تضطر إلى نقل قواتها من أفدييفكا إلى خاركوف

جنرال أوكراني: القوات الأوكرانية تضطر إلى نقل قواتها من أفدييفكا إلى خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال المتقاعد القائد في القوات المسلحة الفرنسية، نيكولا ريتشو، أن الهجوم الروسي في مقاطعة خاركوف يجبر القيادة الأوكرانية على نقل وحدات من قرب أفدييفكا... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T05:27+0000

2024-05-16T05:27+0000

2024-05-16T05:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريتشو في مقابلة مع قناة " LCI"التلفزيونية الفرنسية: "على ما يبدو، يجب أن يسحب (القوات المسلحة الأوكرانية) قواته من المناطق الساخنة - من أرتيموفسك وأفدييفكا - وإرسالها إلى الشمال، وهذا يضعف الجبهة الجنوبية".وفي اليوم السابق، قال رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف أصبح حرجًا. وأوضح أن كييف ستجد صعوبة في إعادة توجيه الوحدات الأوكرانية إلى خاركوف لأنها تتركز في مناطق أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلفالقوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف

https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تحرر-رابوتينو-وغلوبوكوي-ولوكيانتسي-وتتقدم-في-عدد-من-المحاور-الاستراتيجية--1088857596.html

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