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بوتين يبدأ مباحثات ثنائية مع شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/جنرال-أوكراني-القوات-الأوكرانية-تضطر-إلى-نقل-قواتها-من-أفدييفكا-إلى-خاركوف-1088880964.html
جنرال أوكراني: القوات الأوكرانية تضطر إلى نقل قواتها من أفدييفكا إلى خاركوف
جنرال أوكراني: القوات الأوكرانية تضطر إلى نقل قواتها من أفدييفكا إلى خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد القائد في القوات المسلحة الفرنسية، نيكولا ريتشو، أن الهجوم الروسي في مقاطعة خاركوف يجبر القيادة الأوكرانية على نقل وحدات من قرب أفدييفكا... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T05:27+0000
2024-05-16T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتشو في مقابلة مع قناة " LCI"التلفزيونية الفرنسية: "على ما يبدو، يجب أن يسحب (القوات المسلحة الأوكرانية) قواته من المناطق الساخنة - من أرتيموفسك وأفدييفكا - وإرسالها إلى الشمال، وهذا يضعف الجبهة الجنوبية".وفي اليوم السابق، قال رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف أصبح حرجًا. وأوضح أن كييف ستجد صعوبة في إعادة توجيه الوحدات الأوكرانية إلى خاركوف لأنها تتركز في مناطق أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلفالقوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
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روسيا, العالم

جنرال أوكراني: القوات الأوكرانية تضطر إلى نقل قواتها من أفدييفكا إلى خاركوف

05:27 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 05:44 GMT 16.05.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح الجنرال المتقاعد القائد في القوات المسلحة الفرنسية، نيكولا ريتشو، أن الهجوم الروسي في مقاطعة خاركوف يجبر القيادة الأوكرانية على نقل وحدات من قرب أفدييفكا وأرتيموفسك إلى الدفاع عن خاركوف.
وقال ريتشو في مقابلة مع قناة " LCI"التلفزيونية الفرنسية: "على ما يبدو، يجب أن يسحب (القوات المسلحة الأوكرانية) قواته من المناطق الساخنة - من أرتيموفسك وأفدييفكا - وإرسالها إلى الشمال، وهذا يضعف الجبهة الجنوبية".

ويرى الجنرال أن نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية من تحت تشاسوف يار وأفدييفكا يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة الروسية. ويعتقد ريشو أن القوات المسلحة الروسية تريد استدراج احتياطيات الجيش الأوكراني وتدميرها.

وفي اليوم السابق، قال رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف أصبح حرجًا. وأوضح أن كييف ستجد صعوبة في إعادة توجيه الوحدات الأوكرانية إلى خاركوف لأنها تتركز في مناطق أخرى.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية
أمس, 10:24 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
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الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
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