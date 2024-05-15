https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تحرر-رابوتينو-وغلوبوكوي-ولوكيانتسي-وتتقدم-في-عدد-من-المحاور-الاستراتيجية--1088857596.html

القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية

القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحرير رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وبلدتي غلوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركوف. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T10:24+0000

2024-05-15T10:24+0000

2024-05-15T10:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "دنيبر" قامت بتحرير بلدة رابوتينو بالكامل في مقاطعة زابوروجيه وهزمت القوى العاملة والمعدات التابعة للجيش 65 الميكانيكي الأوكراني واللواء 121 للدفاع الجوي، واللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق بلدات مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 25 جنديا ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا، وثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس راجمات من طراز "أولخار" عيار 300 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلفالقوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف

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