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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تحرر-رابوتينو-وغلوبوكوي-ولوكيانتسي-وتتقدم-في-عدد-من-المحاور-الاستراتيجية--1088857596.html
القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية
القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحرير رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وبلدتي غلوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركوف. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T10:24+0000
2024-05-15T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "دنيبر" قامت بتحرير بلدة رابوتينو بالكامل في مقاطعة زابوروجيه وهزمت القوى العاملة والمعدات التابعة للجيش 65 الميكانيكي الأوكراني واللواء 121 للدفاع الجوي، واللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق بلدات مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 25 جنديا ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا، وثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس راجمات من طراز "أولخار" عيار 300 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلفالقوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
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القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية

10:24 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحرير رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وبلدتي غلوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "دنيبر" قامت بتحرير بلدة رابوتينو بالكامل في مقاطعة زابوروجيه وهزمت القوى العاملة والمعدات التابعة للجيش 65 الميكانيكي الأوكراني واللواء 121 للدفاع الجوي، واللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق بلدات مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 25 جنديا ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.

وعلى محور خاركوف، وبحسب بيان الدفاع الروسية، ونتيجة للعمليات العسكرية الروسية النشطة، قامت وحدات من مجموعة "سيفير" (الشمال) الروسية بتحرير بلدتي غلوبوكوي ولوكينتسي في مقاطعة خاركوف، وتقدمت أيضًا إلى أعماق الدفاعات الأوكرانية.

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09:09 GMT

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية هزمت على هذا المحور، "القوى البشرية والمعدات من ألوية المشاة الآلية رقم 14 و23 و143 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري رقم 113 في مناطق بلدات زورافكا وغرانوف وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف".

وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا، وثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس راجمات من طراز "أولخار" عيار 300 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، خسرت القوات الأوكرانية مركبة قتالية من طراز "Vampire" تشيكية الصنع ومدافع هاوتزر "دي-30" من عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.

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أمس, 17:01 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
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