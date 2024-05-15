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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/تورميناتور-مدرعة-تتخطى-كل-التوقعات-وبقدرة-بقاء-استثنائية-فيديو--1088853807.html
"تورميناتور"... مدرعة تتخطى كل التوقعات وبقدرة بقاء استثنائية... فيديو
"تورميناتور"... مدرعة تتخطى كل التوقعات وبقدرة بقاء استثنائية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد جندي روسي تابع لمجموعة "يوغ" الروسية، وهو مسؤول عن تشغيل نظام مدفعي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن مدرعة "تورميناتور" الروسية المدعمة والمعززة، تعمل... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:09+0000
2024-05-15T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الجندي إن المدرعة "لم تلب التوقعات فحسب، بل فاقت كل التوقعات، مع قدرة بقاء استثنائية"، وحصلت "سبوتنيك" على هذه المشاهد لعمل المدرعة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلفالقوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20240515/الدفاعات-الجوية-تسقط-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-3-مقاطعات-روسية-1088845776.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تورميناتور"... مدرعة تتخطى كل التوقعات وبقدرة بقاء استثنائية... فيديو

09:09 GMT 15.05.2024
© Sputnikمدرعة "تورميناتو" الروسية المدعمة والمعززة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدرعة تورميناتو الروسية المدعمة والمعززة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد جندي روسي تابع لمجموعة "يوغ" الروسية، وهو مسؤول عن تشغيل نظام مدفعي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن مدرعة "تورميناتور" الروسية المدعمة والمعززة، تعمل بكفاءة عالية وأثبتت جدارتها في العمليات القتالية.
وقال الجندي إن المدرعة "لم تلب التوقعات فحسب، بل فاقت كل التوقعات، مع قدرة بقاء استثنائية"، وحصلت "سبوتنيك" على هذه المشاهد لعمل المدرعة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ورشة إنتاج وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:41 GMT

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان: "تم ضرب مستودعات الذخيرة والوقود ومعدات الطائرات في المطارات العسكرية (الأوكرانية)، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات المعادية في 143 منطقة".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
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الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
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