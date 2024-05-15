"تورميناتور"... مدرعة تتخطى كل التوقعات وبقدرة بقاء استثنائية... فيديو
© Sputnikمدرعة "تورميناتو" الروسية المدعمة والمعززة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أكد جندي روسي تابع لمجموعة "يوغ" الروسية، وهو مسؤول عن تشغيل نظام مدفعي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن مدرعة "تورميناتور" الروسية المدعمة والمعززة، تعمل بكفاءة عالية وأثبتت جدارتها في العمليات القتالية.
وقال الجندي إن المدرعة "لم تلب التوقعات فحسب، بل فاقت كل التوقعات، مع قدرة بقاء استثنائية"، وحصلت "سبوتنيك" على هذه المشاهد لعمل المدرعة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
"تورميناتور"... مدرعة تتخطى كل التوقعات وبقدرة بقاء استثنائية 🇷🇺— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2024
أكد جندي روسي تابع لمجموعة "يوغ" الروسية، وهو مسؤول عن تشغيل نظام مدفعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن مدرعة "تورميناتو" الروسية المدعمة والمعززة تعمل بكفاءة عالية وأثبتت جدارتها في العمليات القتالية. pic.twitter.com/ivODhHU2xu
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ورشة إنتاج وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان: "تم ضرب مستودعات الذخيرة والوقود ومعدات الطائرات في المطارات العسكرية (الأوكرانية)، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات المعادية في 143 منطقة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف