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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/الدفاعات-الجوية-تسقط-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-3-مقاطعات-روسية-1088845776.html
الدفاعات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات روسية
الدفاعات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T05:41+0000
2024-05-15T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للوزارة " خلال الليلة تم تدمير صاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين موجهة من نوع "هامر" وقذيفتين لراجمات "الدر" الصاروخية و9 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ، وتدمير خمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك واعتراض ثلاثة مسيرات أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تحبط-عملية-تفجير-سد-في-مقاطعة-خاركوف-1088845369.html
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روسيا

الدفاعات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات روسية

05:41 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 06:54 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين موجهتين من نوع "هامر" وقذيفتين لراجمات "الدر" الصاروخية في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.
وجاء في بيان للوزارة " خلال الليلة تم تدمير صاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين موجهة من نوع "هامر" وقذيفتين لراجمات "الدر" الصاروخية و9 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ، وتدمير خمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك واعتراض ثلاثة مسيرات أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط عملية تفجير سد في مقاطعة خاركوف
05:05 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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