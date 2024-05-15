https://sarabic.ae/20240515/الدفاعات-الجوية-تسقط-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-3-مقاطعات-روسية-1088845776.html
الدفاعات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات روسية
الدفاعات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T05:41+0000
2024-05-15T05:41+0000
2024-05-15T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للوزارة " خلال الليلة تم تدمير صاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين موجهة من نوع "هامر" وقذيفتين لراجمات "الدر" الصاروخية و9 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ، وتدمير خمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك واعتراض ثلاثة مسيرات أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تحبط-عملية-تفجير-سد-في-مقاطعة-خاركوف-1088845369.html
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روسيا
الدفاعات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات روسية
05:41 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 06:54 GMT 15.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين موجهتين من نوع "هامر" وقذيفتين لراجمات "الدر" الصاروخية في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.
وجاء في بيان للوزارة " خلال الليلة تم تدمير صاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين موجهة من نوع "هامر" وقذيفتين لراجمات "الدر" الصاروخية و9 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ، وتدمير خمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك واعتراض ثلاثة مسيرات أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.