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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تحبط-عملية-تفجير-سد-في-مقاطعة-خاركوف-1088845369.html
القوات الروسية تحبط عملية تفجير سد في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحبط عملية تفجير سد في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية التابعة للقوات الروسية، صباح الأربعاء، أنها نجحت بإحباط خطة للجيش الأوكراني تقوم على تفجير سد في شمال مقاطعة... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T05:05+0000
2024-05-15T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدث باسم وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) أن قوات الهندسة أزالت ألغاما زرعتها قوات أوكرانية على سد في شمال مقاطعة خاركوف، مضيفا أن عملية إحباط التفجير جاءت بعد قيام القوات الروسية بالسيطرة على بلدة بيلنايا.وتابع بالقول: إنه بعد الدخول السريع للقوات الروسية إلى البلدة ترك العدو عبوات على السد، حيث كان يخطط لتفجيرها لإغراق البلدة بالمياه، لكن أحبطنا ذلك.وكان فلاديمير زيلينسكي وصف وضع القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، خاصة في فولشانسك بأنه صعب للغاية. كما اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بالوضع الميداني الصعب على محور خاركوف، مشيرة إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحبط عملية تفجير سد في مقاطعة خاركوف

05:05 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 06:54 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أعلن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية التابعة للقوات الروسية، صباح الأربعاء، أنها نجحت بإحباط خطة للجيش الأوكراني تقوم على تفجير سد في شمال مقاطعة خاركوف.
وقال المتحدث باسم وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) أن قوات الهندسة أزالت ألغاما زرعتها قوات أوكرانية على سد في شمال مقاطعة خاركوف، مضيفا أن عملية إحباط التفجير جاءت بعد قيام القوات الروسية بالسيطرة على بلدة بيلنايا.
وتابع بالقول: إنه بعد الدخول السريع للقوات الروسية إلى البلدة ترك العدو عبوات على السد، حيث كان يخطط لتفجيرها لإغراق البلدة بالمياه، لكن أحبطنا ذلك.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف
أمس, 15:33 GMT
وكان فلاديمير زيلينسكي وصف وضع القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، خاصة في فولشانسك بأنه صعب للغاية. كما اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بالوضع الميداني الصعب على محور خاركوف، مشيرة إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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