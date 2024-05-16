https://sarabic.ae/20240516/روسيا-تطرد-الملحق-العسكري-في-السفارة-البريطانية--1088905301.html
روسيا تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية
روسيا تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو شخص غير مرغوب فيه ويجب عليه مغادرة روسيا. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T16:32+0000
2024-05-16T16:32+0000
2024-05-16T16:32+0000
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وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أنه "تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه ردًا على القرار المذكور للملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، تم إعلان أندريان كوغيل "شخصًا غير مرغوب فيه"، ويجب عليه مغادرة أراضي روسيا في غضون أسبوع".واختتمت الوزارة بأنه "سيتم إبلاغ المبادرين بالتصعيد بخطوات رد إضافية".وفي وقت سابق، صرح مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية، سيريغ بيليايف، بأن لندن مصممة على إنهاء التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، وأنه لا توجد طريقة لتطبيع العلاقات الروسية البريطانية، حيث إنها تمر بواحدة من أعمق الأزمات في تاريخها.وجاءت تصريحات بيليايف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مضطرون إلى الاعتراف بأن العلاقات الروسية البريطانية تشهد واحدة من أعمق الأزمات في تاريخها بأكمله"، مضيفا أن السبب في ذلك هو السياسة الثابتة التي اتبعتها حكومة المحافظين على مدى سنوات عديدة لإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه يدمر نسيج التعاون الثنائي.
https://sarabic.ae/20240515/وزير-الدفاع-البريطاني-لندن-لا-ترى-ضرورة-لإرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1088875249.html
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روسيا, بريطانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, بريطانيا, أخبار العالم الآن
روسيا تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو شخص غير مرغوب فيه ويجب عليه مغادرة روسيا.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أنه "تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه ردًا على القرار المذكور للملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، تم إعلان أندريان كوغيل "شخصًا غير مرغوب فيه"، ويجب عليه مغادرة أراضي روسيا في غضون أسبوع".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن "رد فعلنا على التصرفات غير الودية المناهضة لروسيا من الجانب البريطاني المعلن عنها في 8 أيار/مايو (طرد الملحق العسكري الروسي من بريطانيا) لا ينتهي بهذا الإجراء".
واختتمت الوزارة بأنه "سيتم إبلاغ المبادرين بالتصعيد بخطوات رد إضافية".
وفي وقت سابق، صرح مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية، سيريغ بيليايف، بأن لندن مصممة على إنهاء التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا
، وأنه لا توجد طريقة لتطبيع العلاقات الروسية البريطانية، حيث إنها تمر بواحدة من أعمق الأزمات في تاريخها.
وجاءت تصريحات بيليايف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مضطرون إلى الاعتراف بأن العلاقات الروسية البريطانية تشهد واحدة من أعمق الأزمات في تاريخها بأكمله"، مضيفا أن السبب في ذلك هو السياسة الثابتة التي اتبعتها حكومة المحافظين على مدى سنوات عديدة لإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه يدمر نسيج التعاون الثنائي.