"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" توقعان اتفاقية لعقد منتدى خبراء "بريكس"... فيديو

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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240516/روسيا-سيغودنيا-وشينخوا-توقعان-اتفاقية-لعقد-منتدى-خبراء-بريكس-فيديو--1088884336.html
"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" توقعان اتفاقية لعقد منتدى خبراء "بريكس"... فيديو
"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" توقعان اتفاقية لعقد منتدى خبراء "بريكس"... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، التي تضم وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، والمدير العام لوكالة أنباء "شينخوا"... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T07:46+0000
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روسيا
سبوتنيك
روسيا سيغودنيا
إعلام
الصين
شينخوا
مجموعة بريكس
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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد جرت مراسم التوقيع في قاعة الشعب الكبرى في بكين كجزء من زيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية للرئيس الروسي منذ توليه منصبه رسميا.وسيعقد منتدى الخبراء على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في روسيا.وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
https://sarabic.ae/20240516/بوتين-روسيا-والصين-تعملان-معا-من-أجل-خلق-نظام-عالمي-عادل-1088883776.html
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روسيا, سبوتنيك, روسيا سيغودنيا, إعلام, الصين, شينخوا, مجموعة بريكس
روسيا, سبوتنيك, روسيا سيغودنيا, إعلام, الصين, شينخوا, مجموعة بريكس

"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" توقعان اتفاقية لعقد منتدى خبراء "بريكس"... فيديو

07:46 GMT 16.05.2024
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
وقع المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، التي تضم وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، والمدير العام لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية فو هوا، اليوم الخميس، مذكرة بشأن عقد منتدى خبراء "بريكس".
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد جرت مراسم التوقيع في قاعة الشعب الكبرى في بكين كجزء من زيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية للرئيس الروسي منذ توليه منصبه رسميا.
وسيعقد منتدى الخبراء على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في روسيا.

خلال المنتدى، سيناقش كبار الاقتصاديين وعلماء السياسة والمتخصصين في العلاقات الدولية من 10 دول، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، سبل حل القضايا التي تواجه "بريكس" وتبادل وجهات النظر حول دور "بريكس" في النظام الحديث للعلاقات الدولية.

وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
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وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
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