https://sarabic.ae/20240516/روسيا-سيغودنيا-وشينخوا-توقعان-اتفاقية-لعقد-منتدى-خبراء-بريكس-فيديو--1088884336.html
"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" توقعان اتفاقية لعقد منتدى خبراء "بريكس"... فيديو
"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" توقعان اتفاقية لعقد منتدى خبراء "بريكس"... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، التي تضم وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، والمدير العام لوكالة أنباء "شينخوا"... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T07:46+0000
2024-05-16T07:46+0000
2024-05-16T07:46+0000
روسيا
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إعلام
الصين
شينخوا
مجموعة بريكس
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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد جرت مراسم التوقيع في قاعة الشعب الكبرى في بكين كجزء من زيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية للرئيس الروسي منذ توليه منصبه رسميا.وسيعقد منتدى الخبراء على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في روسيا.وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
https://sarabic.ae/20240516/بوتين-روسيا-والصين-تعملان-معا-من-أجل-خلق-نظام-عالمي-عادل-1088883776.html
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روسيا, سبوتنيك, روسيا سيغودنيا, إعلام, الصين, شينخوا, مجموعة بريكس
روسيا, سبوتنيك, روسيا سيغودنيا, إعلام, الصين, شينخوا, مجموعة بريكس
"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" توقعان اتفاقية لعقد منتدى خبراء "بريكس"... فيديو
وقع المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، التي تضم وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، والمدير العام لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية فو هوا، اليوم الخميس، مذكرة بشأن عقد منتدى خبراء "بريكس".
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد جرت مراسم التوقيع في قاعة الشعب الكبرى في بكين كجزء من زيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية للرئيس الروسي منذ توليه منصبه رسميا.
وسيعقد منتدى الخبراء على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في روسيا.
خلال المنتدى، سيناقش كبار الاقتصاديين وعلماء السياسة والمتخصصين في العلاقات الدولية من 10 دول، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، سبل حل القضايا التي تواجه "بريكس" وتبادل وجهات النظر حول دور "بريكس" في النظام الحديث للعلاقات الدولية.
وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.