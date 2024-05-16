https://sarabic.ae/20240516/سقوط-طائرة-استطلاع-أمريكية-مسيرة-بعد-إصابتها-بصاروخ-في-مأرب-باليمن-1088914998.html

سقوط طائرة مسيرة أمريكية بعد إصابتها بصاروخ في مأرب باليمن

سقوط طائرة مسيرة أمريكية بعد إصابتها بصاروخ في مأرب باليمن

سبوتنيك عربي

سقطت طائرة استطلاع أمريكية، اليوم الجمعة، إثر استهدافها بصاروخ يعتقد أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية أطلقته في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T22:29+0000

2024-05-16T22:29+0000

2024-05-16T22:34+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لـ"سبوتنيك" إن "طائرة استطلاع مقاتلة نوع (إم كيو 9) يعتقد أنها أمريكية سقطت في منطقة الأشراف بمدينة مأرب".وأضاف أن ذلك جاء "إثر استهدافها بصاروخ أرض – جو من منطقة المشجح التي تسيطر "أنصار الله" على مواقع فيها غرب مأرب"، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية تحفظت على حطام الطائرة المُسيرة.وتعد الطائرة الأمريكية هي الثالثة من نوعها التي تسقط في اليمن، إذ أعلنت "أنصار الله" في 27 نيسان/ أبريل الماضي، إسقاط طائرة أمريكية نوع (إم كيو-9) بصاروخ في محافظة صعدة شمال اليمن، سبقها في 19 شباط/ فبراير الماضي، إسقاط قوات الجماعة طائرة مماثلة في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، وذلك بعد أشهر من إعلان قوات الجماعة، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إسقاط طائرة من النوع ذاته في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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