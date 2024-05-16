https://sarabic.ae/20240516/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-مسيرات-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-أنصار-الله-اليمنية-1088879062.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات في منطقة خاضعة لسيطرة "أنصار الله" اليمنية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات في منطقة خاضعة لسيطرة "أنصار الله" اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، تدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T02:29+0000

2024-05-16T02:29+0000

2024-05-16T05:01+0000

أنصار الله

الجيش الأمريكي

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "في حوالي الساعة 9 مساءً. (بتوقيت صنعاء) في 14 أيار/مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة أنظمة جوية غير مأهولة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".وأضاف البيان: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أن قواتها استهدفت في البحر الأحمر، المدمرة الأمريكية (ميسون) وسفينة (ديستني) بالصواريخ والطائرات المُسيرة، مشيرةً إلى "أن الإصابة كانت دقيقة".ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، ضمن مرحلة رابعة من التصعيد للجماعة، متوعدة بفرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بإسرائيل، حال شنت الأخيرة عملية عسكرية في رفح بفلسطين.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كشف يوم الخميس الماضي، عن استهداف قوات الجماعة، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 112 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي.وأعلنت "أنصار الله"، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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أنصار الله, الجيش الأمريكي, العالم العربي