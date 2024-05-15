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"أنصار الله" تعلن استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين في البحر الأحمر

"أنصار الله" تعلن استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن "⁠عملية عسكرية استهدفت المدمّرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T12:11+0000

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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان له، إنه تم "استهداف سفينة في البحر الأحمر بعملية مشتركة للقوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأضاف البيان أن "القوات التابعة لأنصار الله، استهدفت ⁠السفينة (Destiny) بعدما توجّهت إلى ميناء أم الرشراش في 20 نيسان، بعد ادّعاء توجهها إلى ميناء آخر رغم التحذيرات المسبقة من انتهاك الحظر.ويوم الإثنين الماضي، قال موقع "أنصار الله" التابعة للجماعة، إن المطار تعرض لغارة جوية دون تسجيل ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ عدة غارات على الحديدة ومناطق أخرى منذ الـ16 من أبريل/ نيسان الماضي.وتقول "أنصار الله" إن تلك الهجمات لم تؤثر على قدراتها العسكرية، مؤكدة أنها لن تمر دون رد، كما توعدت واشنطن وتل أبيب بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في فعالية عسكرية، حسب موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبرنت": "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط". ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي قواته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة 112 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sarabic.ae/20240514/إعلام-مطار-الحديدة-يتعرض-لغارات-جوية-1088842531.html

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