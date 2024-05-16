https://sarabic.ae/20240516/شويغو-العملية-العسكرية-ستبقي-المهمة-الرئيسية-في-المنصب-الجديد--1088884161.html
شويغو: العملية العسكرية ستبقي المهمة الرئيسية في المنصب الجديد
شويغو: العملية العسكرية ستبقي المهمة الرئيسية في المنصب الجديد
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن مهمته الرئيسية في منصبه الجديد، ستظل العملية العسكرية الخاصة. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T07:32+0000
2024-05-16T07:32+0000
2024-05-16T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال شويغو في لقاء مع الصحفي بافل زاروبين: "تظل المهمة الرئيسية هي العملية العسكرية الخاصة. وهي بالطبع، إنتاج الذخيرة، الأسلحة، المعدات العسكرية". وتابع: "كما قال القائد الأعلى (فلاديمير بوتين)، فإن هذا واضح، ومن الواضح أن الهجوم يجري على جميع المحاور ويسير على ما يرام".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات.ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، على تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو سكرتيرًا لمجلس الأمن الروسي.وفقا لبوتين، فإن تعيين أندريه بيلاؤوسوف يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق العسكري آخذ في الازدياد.
https://sarabic.ae/20240514/وزير-الدفاع-الروسي-علينا-تطوير-أساليبنا-القتالية--1088824673.html
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روسيا, العالم
شويغو: العملية العسكرية ستبقي المهمة الرئيسية في المنصب الجديد
صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن مهمته الرئيسية في منصبه الجديد، ستظل العملية العسكرية الخاصة.
وقال شويغو في لقاء مع الصحفي بافل زاروبين: "تظل المهمة الرئيسية هي العملية العسكرية الخاصة. وهي بالطبع، إنتاج الذخيرة، الأسلحة، المعدات العسكرية".
وأضاف: "آمل أن يستمر نفس التقدم (على الجبهة). لقد تم إنشاء الاحتياطيات لذلك، سواء من حيث الأفراد أو المعدات أو الذخيرة".
وتابع: "كما قال القائد الأعلى (فلاديمير بوتين)، فإن هذا واضح، ومن الواضح أن الهجوم يجري على جميع المحاور ويسير على ما يرام".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات.
وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع مع قادة المناطق العسكرية: "ليس فقط وفقًا لنتائج العام الماضي، صدت جميع الهجمات المضادة للعدو، ولكن بدءًا من هذا العام، تعمل قواتنا باستمرار على تحسين مواقعها في جميع الاتجاهات كل يوم".
ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، على تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو سكرتيرًا لمجلس الأمن الروسي.
وفقا لبوتين، فإن تعيين أندريه بيلاؤوسوف يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق العسكري آخذ في الازدياد.