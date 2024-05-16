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عباس: عملية "حماس" أعطت إسرائيل الذريعة لمهاجمة غزة
عباس: عملية "حماس" أعطت إسرائيل الذريعة لمهاجمة غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية أن عملية "حماس" الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أعطت إسرائيل ذريعة لمهاجمة قطاع... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T13:21+0000
2024-05-16T13:22+0000
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وقال عباس: "العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر أعطت إسرائيل ذريعة لمهاجمة قطاع غزة وتدميره".ووفقا له، فإن "أولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، وأوضح أنه "لا بد من زيادة المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع".وتابع: "لا بد من منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى خارج بلادهم"، مشيرا إلى عدم "تكرار مأساتي 1948 و1967".في ظروف إقليمية استثنائية، تنطلق القمة العربية الثالثة والثلاثين، للمرة الأولى في البحرين، وهي الثانية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في أكتوبر، إذ نُظّمت الأولى بشكل استثنائي في السعودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وبحسب ما أعلنته جامعة الدول العربية، سيناقش الزعماء المشاركون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، كالوضع في أوكرانيا والأمن القومي العربي، والحرب في السودان، والوضع في سوريا ولبنان، لكن الملف الذي سينال نصيب الأسد هو الوضع الكارثي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240516/روسيا-تدعم-جهود-الشركاء-العرب-من-أجل-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1088899178.html
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قمة البحرين, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى
قمة البحرين, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى

عباس: عملية "حماس" أعطت إسرائيل الذريعة لمهاجمة غزة

13:21 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 13:22 GMT 16.05.2024)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالنازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية أن عملية "حماس" الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أعطت إسرائيل ذريعة لمهاجمة قطاع غزة وتدميره.
وقال عباس: "العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر أعطت إسرائيل ذريعة لمهاجمة قطاع غزة وتدميره".

كما أشار الزعيم الفلسطيني إلى أنه يرحب بدعم الفلسطينيين "في جميع أنحاء العالم".

ووفقا له، فإن "أولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، وأوضح أنه "لا بد من زيادة المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع".

وأضاف: "نرحب بالاحتجاجات ضد العدوان الذي يشهدها العالم وخاصة في الجامعات الأمريكية والأوروبية".

وتابع: "لا بد من منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى خارج بلادهم"، مشيرا إلى عدم "تكرار مأساتي 1948 و1967".
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في ظروف إقليمية استثنائية، تنطلق القمة العربية الثالثة والثلاثين، للمرة الأولى في البحرين، وهي الثانية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في أكتوبر، إذ نُظّمت الأولى بشكل استثنائي في السعودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبحسب ما أعلنته جامعة الدول العربية، سيناقش الزعماء المشاركون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، كالوضع في أوكرانيا والأمن القومي العربي، والحرب في السودان، والوضع في سوريا ولبنان، لكن الملف الذي سينال نصيب الأسد هو الوضع الكارثي في قطاع غزة.
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