https://sarabic.ae/20240516/عباس-عملية-حماس-أعطت-إسرائيل-الذريعة-لمهاجمة-غزة-1088899831.html

عباس: عملية "حماس" أعطت إسرائيل الذريعة لمهاجمة غزة

عباس: عملية "حماس" أعطت إسرائيل الذريعة لمهاجمة غزة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية أن عملية "حماس" الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أعطت إسرائيل ذريعة لمهاجمة قطاع... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T13:21+0000

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وقال عباس: "العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر أعطت إسرائيل ذريعة لمهاجمة قطاع غزة وتدميره".ووفقا له، فإن "أولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، وأوضح أنه "لا بد من زيادة المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع".وتابع: "لا بد من منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى خارج بلادهم"، مشيرا إلى عدم "تكرار مأساتي 1948 و1967".في ظروف إقليمية استثنائية، تنطلق القمة العربية الثالثة والثلاثين، للمرة الأولى في البحرين، وهي الثانية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في أكتوبر، إذ نُظّمت الأولى بشكل استثنائي في السعودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وبحسب ما أعلنته جامعة الدول العربية، سيناقش الزعماء المشاركون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، كالوضع في أوكرانيا والأمن القومي العربي، والحرب في السودان، والوضع في سوريا ولبنان، لكن الملف الذي سينال نصيب الأسد هو الوضع الكارثي في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240516/روسيا-تدعم-جهود-الشركاء-العرب-من-أجل-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1088899178.html

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