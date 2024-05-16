https://sarabic.ae/20240516/روسيا-تدعم-جهود-الشركاء-العرب-من-أجل-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1088899178.html
روسيا تدعم جهود الشركاء العرب من أجل التسوية في الشرق الأوسط
روسيا تدعم جهود الشركاء العرب من أجل التسوية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم تقديم الدعم الفعال للجهود السياسية والدبلوماسية، التي يبذلها الشركاء العرب، لحل الخلافات في... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T12:46+0000
2024-05-16T12:46+0000
2024-05-16T13:08+0000
روسيا
العالم العربي
قمة البحرين
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وجاء على موقع الكرملين بعد نشر التحية للمشاركين في القمة العربية: "تعتزم روسيا مواصلة دعمها النشط للجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية، التي يبذلها الشركاء العرب، بغية حل الخلافات القائمة، في أقرب وقت ممكن".وشدد الرئيس الروسي على أنه في ضوء هذه الأحداث، فإن "الحل العادل للمشكلة الفلسطينية على أساس معترف به دولياً، له أهمية خاصة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس بوتين أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.أبو الغيط يستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش قمة البحرينوفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بشكل دائم.
https://sarabic.ae/20240516/بث-مباشر-للقمة-العربية-الـ33-في-البحرين-ملفات-ساخنة-على-طاولة-النقاش-1088893357.html
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روسيا, العالم العربي, قمة البحرين
روسيا, العالم العربي, قمة البحرين
روسيا تدعم جهود الشركاء العرب من أجل التسوية في الشرق الأوسط
12:46 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 16.05.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم تقديم الدعم الفعال للجهود السياسية والدبلوماسية، التي يبذلها الشركاء العرب، لحل الخلافات في الشرق الأوسط.
وجاء على موقع الكرملين بعد نشر التحية للمشاركين في القمة العربية: "تعتزم روسيا مواصلة دعمها النشط للجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية، التي يبذلها الشركاء العرب، بغية حل الخلافات القائمة، في أقرب وقت ممكن".
الشرق الأوسط يشهد حاليًا واحدة من أكثر الأزمات حدة في تاريخه؛ مشيراً إلى أن التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، وأدى إلى تصاعد كبير في التوترات في البلدان المحيطة والمنطقة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشدد الرئيس الروسي على أنه في ضوء هذه الأحداث، فإن "الحل العادل للمشكلة الفلسطينية على أساس معترف به دولياً، له أهمية خاصة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس بوتين أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بشكل دائم.