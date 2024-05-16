https://sarabic.ae/20240516/قطر-تستضيف-كأس-العرب-ثلاث-نسخ-متتالية-وتؤكد-قدرتها-على-تنظيم-الألعاب-الأولمبية-1088892517.html
قطر تستضيف "كأس العرب" ثلاث نسخ متتالية وتؤكد قدرتها على تنظيم الألعاب الأولمبية
قطر تستضيف "كأس العرب" ثلاث نسخ متتالية وتؤكد قدرتها على تنظيم الألعاب الأولمبية
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمس الأربعاء، إقامة منافسات بطولة كأس العرب في قطر، في 3 نسخ مقبلة بأعوام 2025 و2029 و2033. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T10:09+0000
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ونقلت صحيفة الشرق، مساء أمس الأربعاء، عن حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، أن الدوحة ستقوم بتنظيم منافسات بطولة كأس العرب في قطر، في الثلاث نسخ المقبلة وهي في أعوام 2025 و2029 و2033. وجاءت تصريحات الذوادي خلال مشاركاته في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي، والذي عقد أمس، مؤكدا على قدرة الدوحة على احتضان الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أنه سبق لقطر الإعلان عن رغبتها في تنظيمها من طرف المسؤولين عن القطاع الرياضي في البلاد. ولفت الذوادي إلى استعداد قطر لتنظيم الأولمبية في ظل المستويات المميزة التي بلغتها اليوم في جميع القطاعات، ضمن عملية احتضانها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة، وذلك منذ العام 2010 . وذكر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن "قطاع السياحة في قطر يعد المستفيد الأول من احتضان قطر لكأس العالم، والدليل في الأرقام التي تم الكشف عنها من الأطراف المسؤولة عن القطاع، والتي أقرت دخول حوالي 4 ملايين زائر إلى الدوحة في العام الماضي، مع توقعات بتحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة القادمة".ويشار إلى أن الجزائر توجت بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في قطر بالفوز على تونس، وشهدت المسابقة حماسا جماهيريا كبيرا في المدرجات والملاعب رغم غياب اللاعبين المحترفين بأوروبا، وذلك قبل عام من استضافة قطر لكأس العالم.
https://sarabic.ae/20211220/هدف-سعيود-في-نهائي-كأس-العرب-في-ومضة-إشهارية-للخطوط-الجوية-القطرية-1054371111.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر
قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر
قطر تستضيف "كأس العرب" ثلاث نسخ متتالية وتؤكد قدرتها على تنظيم الألعاب الأولمبية
10:09 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 16.05.2024)
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمس الأربعاء، إقامة منافسات بطولة كأس العرب في قطر، في 3 نسخ مقبلة بأعوام 2025 و2029 و2033.
ونقلت صحيفة
الشرق، مساء أمس الأربعاء، عن حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، أن الدوحة ستقوم بتنظيم منافسات بطولة كأس العرب في قطر، في الثلاث نسخ المقبلة وهي في أعوام 2025 و2029 و2033.
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وجاءت تصريحات الذوادي خلال مشاركاته في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي
، والذي عقد أمس، مؤكدا على قدرة الدوحة على احتضان الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أنه سبق لقطر الإعلان عن رغبتها في تنظيمها من طرف المسؤولين عن القطاع الرياضي في البلاد.
ولفت الذوادي إلى استعداد قطر لتنظيم الأولمبية في ظل المستويات المميزة التي بلغتها اليوم في جميع القطاعات، ضمن عملية احتضانها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة، وذلك منذ العام 2010 .
وذكر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن "قطاع السياحة في قطر يعد المستفيد الأول من احتضان قطر لكأس العالم
، والدليل في الأرقام التي تم الكشف عنها من الأطراف المسؤولة عن القطاع، والتي أقرت دخول حوالي 4 ملايين زائر إلى الدوحة في العام الماضي، مع توقعات بتحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة القادمة".
ويشار إلى أن الجزائر توجت بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في قطر بالفوز على تونس، وشهدت المسابقة حماسا جماهيريا كبيرا في المدرجات والملاعب رغم غياب اللاعبين المحترفين بأوروبا، وذلك قبل عام من استضافة قطر لكأس العالم.