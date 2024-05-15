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"صدمات" لم تكن في الحسبان تدفع السعودية إلى مراجعة خططها الاقتصادية الطموحة
"صدمات" لم تكن في الحسبان تدفع السعودية إلى مراجعة خططها الاقتصادية الطموحة
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة قطعت أكثر من نصف الطريق في برنامج رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتدشين مستقبل مزدهر... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T07:38+0000
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جاء ذلك خلال كلمة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، يوم الثلاثاء، قال فيها إن الرياض تراجع خططها الطموحة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030، بسبب الصدمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وحرب غزة.وتابع: "رؤية المملكة للإصلاح الاقتصادي انطلقت منذ 2016، وتتضمن مشروعات كبرى أبرزها مدينة نيوم المستقبلية، باهظة التكلفة"، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات حول إمكانية استمرارها. كما تحدث الجدعان عن مشكلات مثل التضخم وتعطل سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن الصدمات الجماعية التي تواجه العالم تدعو المملكة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة النظر فيما تقوم به لتحسينه وتحسين الخطط الخاصة به. وأوضح وزير المالية السعودي أن المملكة تعمل على السماح للقطاع الخاص بالنمو جنبا إلى جنب مع المشاريع الضخمة، وتمنح الإصلاحات مزيداً من الوقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون أفضل للاقتصاد السعودي في نهاية المطاف.وتابع: "يجب أن يكون الاقتصاد مواكب للمشروعات، وإن لم يحدث ذلك فإن معدلات الاستيراد ستزداد لأن المشروعات الكبرى تحتاج لمصانع ومنشآت تصنيع يمكنها تلبية احتياجاتها. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال محمد الجدعان، إن المملكة ستؤجل بعض المشاريع الكبرى إلى ما بعد 2030، في ذات الوقت الذي ستزيد فيه وتيرة تنفيذ مشروعات أخرى، وخلال اجتماع بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الشهر الماضي، قال الجدعان إن الظروف الاقتصادية قد تتطلب تغيير المسار للتكيف معها، لكنه لم يوضح أي من المشروعات التي يمكن تأجيلها.ويعد مشروع "نيوم" هو أحد أشهر المشروعات الكبرى التي أعلنت عنها المملكة في 2022، عندما كشف النقاب عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي مدينة مستقبلية تخطط الرياض للوصول بعدد سكانها لمليون شخص بحلول عام 2030، تزيد إلى 9 ملايين شخص بحلول عام 2045.وتحت مظلة "رؤية السعودية 2030"، تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية السعودية والبرامج والمبادرات، منها: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت في عام 2021، وتضمنت العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
https://sarabic.ae/20230526/وزيرة-المال-العراقية-حريصون-على-زيادة-حجم-الاستثمارات-السعودية-1077439409.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

"صدمات" لم تكن في الحسبان تدفع السعودية إلى مراجعة خططها الاقتصادية الطموحة

07:38 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / NEOM
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة قطعت أكثر من نصف الطريق في برنامج رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتدشين مستقبل مزدهر يمكن الاعتماد عليه في مرحلة ما بعد النفط.
جاء ذلك خلال كلمة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، يوم الثلاثاء، قال فيها إن الرياض تراجع خططها الطموحة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030، بسبب الصدمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وحرب غزة.
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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26 مايو 2023, 06:25 GMT
وتابع: "رؤية المملكة للإصلاح الاقتصادي انطلقت منذ 2016، وتتضمن مشروعات كبرى أبرزها مدينة نيوم المستقبلية، باهظة التكلفة"، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات حول إمكانية استمرارها.
كما تحدث الجدعان عن مشكلات مثل التضخم وتعطل سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن الصدمات الجماعية التي تواجه العالم تدعو المملكة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة النظر فيما تقوم به لتحسينه وتحسين الخطط الخاصة به.
وأوضح وزير المالية السعودي أن المملكة تعمل على السماح للقطاع الخاص بالنمو جنبا إلى جنب مع المشاريع الضخمة، وتمنح الإصلاحات مزيداً من الوقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون أفضل للاقتصاد السعودي في نهاية المطاف.
وتابع: "يجب أن يكون الاقتصاد مواكب للمشروعات، وإن لم يحدث ذلك فإن معدلات الاستيراد ستزداد لأن المشروعات الكبرى تحتاج لمصانع ومنشآت تصنيع يمكنها تلبية احتياجاتها.
وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
وزير المالية السعودي يعلن أن العجز في ميزانية المملكة "مقصود"
8 مايو, 10:56 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال محمد الجدعان، إن المملكة ستؤجل بعض المشاريع الكبرى إلى ما بعد 2030، في ذات الوقت الذي ستزيد فيه وتيرة تنفيذ مشروعات أخرى، وخلال اجتماع بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الشهر الماضي، قال الجدعان إن الظروف الاقتصادية قد تتطلب تغيير المسار للتكيف معها، لكنه لم يوضح أي من المشروعات التي يمكن تأجيلها.
ويعد مشروع "نيوم" هو أحد أشهر المشروعات الكبرى التي أعلنت عنها المملكة في 2022، عندما كشف النقاب عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي مدينة مستقبلية تخطط الرياض للوصول بعدد سكانها لمليون شخص بحلول عام 2030، تزيد إلى 9 ملايين شخص بحلول عام 2045.
وتحت مظلة "رؤية السعودية 2030"، تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية السعودية والبرامج والمبادرات، منها: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت في عام 2021، وتضمنت العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
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